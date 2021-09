Pět věcí, kterými spolehlivě zničíte váš kompost. Co nikdy nedělat?

Víte, jak se zaručeně a efektivně zbavit zbylých potravin? Kompostujte! Je to prospěšné a zároveň ekologické. A ještě ke všemu to ocení vaše pěstované rostliny. Buďte však obezřetní, protože zároveň existují věci, co do kompostu nesmí!

Nejen zbytky a nezužitkované věci jsou v poslední době velice aktuálním tématem. Prakticky už každá domácnost více nebo méně třídí. Ale i zahradní odpad se dá využít lépe, než jej nacpat do popelnice či spálit. Stačí se jen postarat o to, aby všeho nepotřebného bylo k likvidaci co nejméně. A není to vůbec těžké!

V dnešní době již kompostuje kde kdo. Nejsou to jen majitelé zahrad, jsou to i lidé, kteří žijí v bytech. Prostě kompostování je populární a užitečné. Takže, jestli mezi fandy prospěšného zužitkování domácího odpadu ještě nepatříte, staňte se jimi! Kvalitní kompost sice nezískáte okamžitě, chvilku to trvá, takže stačí mít jen správnou dávku trpělivosti. Ale stojí to za to! Dočkáte se kvalitního humusu a budete mít bezvadný pocit, že zbytečně s ničím neplýtváte, naopak vše krásně zužitkováváte. Pak už stačí dbát na to, abyste do kompostu přidávali jen ty správné věci a suroviny.

Co do kompostu nepatří? Neodpustil by vám to!

Myslete na to, že na kompost patří jen odpad, který mu prospěje. Nemůžete do něj naházet ledabyle úplně všechno. Abyste získali kvalitní humus, musí být dodržena správná pestrost a některému odpadu je dobré se naprosto vyhnout. Mohlo by vám to kompost zcela znehodnotit. Většinou se jedná o zbytky živočišného původu, výrobky z plastů a chemické látky.

Přepálené tuky obsahují rakovinotvorné látky. Zdroj: profimedia.cz

Zbytky vařených jídel, kosti a maso

Vyvarujte se živočišných zbytků, které se velice dlouho rozkládají. V kompostu totiž není vysoká teplota a nezničí se tak nesprávné bakterie a původci mnoha chorob. Pro následné hnojení jsou pak tyto věci nebezpečné. Kromě toho lákají domácí zvířata a nežádané predátory. Kompost by mohl být snadno kontaminován škodlivými patogeny, začal by zapáchat a byl by nekvalitní.

Tuky a stolní oleje likvidujte správně

Tak těm se opravdu vyhněte na sto honů, jak se říká! Každý dnes již ví, že přepálené tuky obsahují rakovinotvorné látky. Takže místo prospěšného humusu byste si vyrobili docela účinný jed, který by otrávil půdu, všude tam, kde byste s ním hnojili. Jak je známo, nejlepší je nezužitkovaný olej i tuky vlít do láhve a dát ho do speciálního kontejneru k tomu určenému, anebo využít sběrný dvůr.

Ze skla, kovů a plastů nic nevzejde

Jakýkoliv druh skla, plastů i kovů patří mezi materiály, které se nerozloží. Pro kompost jsou tedy takovéto suroviny zcela bezcenné. Jen by zbytečně zabíraly místo. A navíc by vám mohlo rozbité sklo snadno ublížit, stejně tak jako rezavějící kov.

Veškeré mléčné produkty přilákají k vašemu kompostu nechtěnou pozornost hmyzu a hlodavců. Zdroj: profimedia.cz

Nemocné rostliny by šířily choroby dál

Jestliže jste odstranily ze své zahrady napadené rostliny, zničte je a do kompostu je určitě nedávejte. Některé choroby jsou nezdolné a roznášely byste je tak dál.

Mléčné výrobky přinesou nelibý zápach

Veškeré mléčné produkty přilákají k vašemu kompostu nechtěnou pozornost hmyzu a hlodavců. Hnijící mléko by k vašemu opečovávanému kompostu snadno přilákalo myši, potkany, mouchy, což by snadno přineslo i další problémy. Takovou havěť mít ve své blízkosti nechcete.

