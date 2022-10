Tyto keře a trvalky na podzim nikdy nezastřihujte a neřežte, zničili byste je

Říká se, že zastřihování keřům uleví. Ale pozor – existují i výjimky! Tak třeba před těmito druhy raději nůžky nevytahujte…

S keři je to stejné jako s lidmi. Nic není jednoznačné! Co jednomu vyhovuje, druhému vadí nebo dokonce ubližuje. A to se týká i podzimního zastřihávání. Tahle metoda je u zeleně chápána jako prospěšná – rostlinka tím získává energii a nemusí se zabývat „živením“ a růstem různých výhonků či květů. Jenže pozor, některé obyvatelé vašich zahrad o takové „odlehčení“ vůbec nestojí. A které to jsou?

Rododendron

Nepotřebuje každoroční řez. Naopak – podle zahradníků by se měl zastřihávat co nejméně. Pomoc nůžek potřebují zejména starší keře, které s přibývajícími lety řídnou a jejich větve udrží sotva pár listů. Pěnišník své bohaté větve potřebuje jako oporu proti nepřízni počasí. Když je na „holátko“, je více ohrožený silným větrem, deštěm, ale i sněhem.

Pokud se rozhodnete keř prostříhat, pak to udělejte raději na jaře po odkvětu. Zbavte ho zhruba třetiny koruny a větve zkraťte o 30 – 60 centimetrů. Při střihání nechcete na větvích „čípky“, aby rododendron co nejdříve obrazil a vypěstoval si tak silné větve na zimu. Po zástřihu dopřejte keři dostatek hnojiva. Kupujte jen to, které je určené na rododendrony, jde o výživu, která se do půdy uvolňuje postupně, což právě pěnišník potřebuje. Pokud chcete, můžete mu opatřit ještě hřejivou podestýlku z pilin.

Rododendron prořezejte až na jaře. Zdroj: Profimedia

Zlatice

Forzytýlie nebo chcete-li zlatice po podzimním řezu také netouží. Když už chce vidět nůžky, tak zásadně až v květnu, při odkvětu, kdy se odstraňují staré výhony. Pokud na tuhle proceduru zapomenete, riskujete, že keř bude řidší, s menším množstvím poupat. Tak pozor na to! Jaký je správný postup: Silné výhony odstraňte nůžkami na větve. Zlatice má poměrně měkké dřevo a dobře se s ní manipuluje. Keř zastřihávejte co nejblíž k zemi, aby měly nové výhony dostatek místa pro svůj růst. Provádějte řez razantně – převislé výhony zkraťte na polovinu, totéž i odkvetlé větve. Co se týče mladých výhonů, nechte jich tolik, kolik jste jich odstranili. Nemusíte mít strach, zlatice je velmi houževnatá a rychle se regeneruje.

Zlatice si na podzimní řez nepotrpí. Zdroj: Profimedia

Magnolie

Patři mezi keře, které zástřih špatně snášejí. Větve se hůř hojí a jsou náchylnější k nemocem. Proto zahrádkáři tenhle keř nechávají žít svým životem. Když už je potřeba zástřih provést, tak jedině při odkvětu. V opačném případě riskujete, že magnolie ztratí spoustu svého květenství. Řez se provádí velmi citlivě, vydezinfikovanými nástroji, aby se do větví nedostala infekce. Likvidují se víceméně jen suché, napadené nebo poškozené části keře. Přestože jde téměř jen o kosmetickou korekci, magnólie se z ní vzpamatovává dost těžce.

Magnolie je velice citlivá na jakoukoliv úpravu. Zdroj: Profimedia

Jaké další rostliny chtějí mít na podzim klid…

TAVOLNÍKY – V tomto případě záleží, jestli rostlina kvete ze starého nebo nového dřeva. V prvním případě tavolník zkraťte hned po odkvětu na první silný pupen. V druhém případě počkejte s korekcí až na jaro. Pak tavolník seřízněte až na polovinu.

VILÍN – Místo řezu mu dejte dostatek místa na zahradě. Vilín totiž žije ve velkém stylu a má poměrně rozložitou korunu. Jen v nevyhnutelných případech ji můžete drobně upravit, ale až na jaře.

