Máte už dobře promyšlené, co budete na zahradě pěstovat? Byďte chytří a pěstujte také tu zeleň, která vaši půdu obohatí. Už na jaře se hodí vyset některé z těchto rostlin, aby vám pomohly s úrodou letos i příští roky.

Víte, jaké rostliny pěstovat, aby vám obohatily půdu? Učili nás to už v pěstitelských pracích na základní škole. Pamatujete? Začněte pěstovat i tyto rostliny a vaše půda bude na dusík bohatá i bez hnojiv. Jiné rostliny jsou zase skvělé na mulč. I z toho může mít vaše zahrada prospěch a na příští rok už budete mít vlastní mulč třeba pod jahody.

Podívejte se, jak pěstuje a pečuje o jahodníky Dany. Na YouTube kanálu Zahrada zdraví vám nabízí tento a mnohé další videopříspěvky o pracích na zahradě.

Zdroj: Youtube

Jarní výsev: Nezapomeňte na bobovité!

Možná si ještě matně vzpomínáte, že rostliny, které vážou v půdě dusík, jsou různé fazole. Jsou a nejen ty! Jde o celou skupinu bobovitých nebo chcete-li čeleď, která se také označuje jako vikvovité nebo luštinaté. Pro obohacení půdy se doporučuje střídání plodin a také pěstování bobovitých na záhonech alespoň jednou za pět let. Patří sem nejen rostliny, které běžně pěstujeme pro jejich chutné části jako je hrách, fazole či u nás méně často pěstovaná cizrna a sója. Pokud byste chtěli vyzkoušet cizrnu nebo sóju, určitě je to možné, ale sáhněte po odrůdách, kterým naše podmínky vyhovují.

Pěstování bobovitých je proto dobrý nápad nejen pro sklizeň dnes až příliš opomíjených, ale velmi výživných luštěnin. Zároveň vám tato zeleň obohatí půdu a ideálně i dvojím způsobem. Nejenže během růstu půdu obohatí o dusík, z čehož mohou profitovat i okolní rostliny, ale na konci sezony můžete nať rýčem nahrubo přímo na záhonu posekat a zapravit do půdy. Pro tyto účely se také na konci léta vysévají další bobovité a jiné druhy takzvaného zeleného hnojení, které poslouží k obohacení svou zelenou natí, která je také bohatá na dusík a další živiny.

Kromě užitkových rostlin vás mohou v zahrádce potěšit i bobovité, které mají krásné květy. Jde především o ozdobné druhy jetelů, ale i nádherné a majestátní lupiny čili vlčí hrách. Do některých míst se může hodit i hrachor, vikev, kozinec, jehlice nebo čičorky a úročníky. I tyto rostliny mají pěkné květy, ale jejich porost není tak hezký, aby se hodil k vašim růžím. Nicméně v odlehlejších koutech zahrady nebo záměrně na obohacení některých míst můžete vysévat i zmíněné méně atraktivní bobovité rostliny. Uvidíte, že i tyto rostliny vás potěší.

close info Shutterstock zoom_in I ozdobné druhy jetele patří do bobovitých. Zahrádku rozsvítí rudými či fialovými květy a zároveň pomohou s obsahem dusíku v půdě.

Myslete na mulč už na jaře

Co se týče mulče, ten může být samozřejmě různého původu. Mulč, který se ale hodí například po pěstování jahod, je sláma. Tu rozhodně nebudete mít už letos, ale co letos vysejete, to také sklidíte. Příští rok můžete mít slámu vlastní. Je to jeden z nejlepších mulčů, ale aby z něho opravdu něco bylo, potřebovali byste opravdu pěkný velký záhon, kam by se hodilo vysít různé druhy obilovin. Nebo se k obilí chovejte jako k travinám.

Vy totiž nepotřebujete zrno, ale stébla. Proto vás nemusí trápit, že žito, ječmen nebo moc pěkný oves nejsou na krásném dlouhém lánu, na který byste vyslali v létě kombajn. Tyto druhy můžete použít na slámu, ale také na zelené hnojivo. Velmi dobře se totiž rozkládají a také vaši půdu obohatí. V pozadí krátkých záhonů či v širších trsech jim to bude také slušet a s různými druhy obilí budete mít nevšední, trochu farmářské téma i na vašem dvorku či zahrádce.

Zdroje: redemptionpermaculture.com, ziva-puda.cz