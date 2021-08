Co pěstovat na podzim? Těchto 15 rostlin se vyplatí nejvíce

Léto se nám pomalu chýlí ke konci, ale to neznamená, že je s pěstováním amen! Těchto 15 rostlin stihnete zasadit ještě letos a některé z nich letos dokonce i sklidíte.

Zdroje: prima-receptar.cz, zahradkarskaporadna.cz

Pokud si vyberete správnou odrůdu, dočkáte se čerstvých „vitamínů“ ještě tento rok. V regálech proto sahejte po raných odrůdách, kterým trvá vyrůst kratší dobu. Ty ostatní si do země předpřipravte, ať nemáte tolik práce na jaře, uvidíte, jak se vám ušetřený jarní čas bude hodit.

Ředkvičky

Jsou nenáročné na pěstování a s klidem si je můžete vysít koncem srpna. Ředkvičkám stačí pouze měsíc a můžete začít sklízet! Potřebují dostatek slunečních paprsků a pravidelnou zálivku. Pokud letos dorazí přízemní mrazíky s předstihem, přikryjte záhonek s ředkvičkami netkanou textilií.

Podzim je ideálním časem na výsadbu česneku Zdroj: shutterstock.com

Česnek

Podzim je ideálním časem na výsadbu česneku. Až se teplota bude delší dobu pohybovat pod devět stupňů, vyrazte na záhon. Při této teplotě stačí česnek umístit do hloubky cca 4 cm, neboť již nehrozí fusariová hniloba (půdní houbová hniloba – na česneku se objeví lehce fialové zabarvení).

Červená řepa

Podzimní klasika, kterou buď lidé zbožňují, nebo jí nenávidí. Troufám si říct, že tyto dva tábory jsou 50:50. Vysít jí nejdříve můžete od půlky dubna, záleží na kultivaru. Sklízet se dá do prvních mrazíků, ale rozhodně to není to pravé ořechové, protože přerostlé bulvy nejsou tak chuťově dobré a mohou začít dřevnatět.

Baby špenát

Vypěstovat baby špenát také ještě stihnete, podzimní odrůdy se sázejí nejdříve na konci srpna. Ale vysaďte ho klidně na přímé slunce, to už tolik nehřeje jako v létě a i jeho čas na obloze se zkracuje.

Hrášek

Vysejte v srpnu, kdo zapomene, může bez stresu vysadit i v září. Jestli se tomu stresu chcete zcela vyhnout, zasejte hrášek do květníku, ten kdykoliv na podzim přemístíte na příznivější místo.

Konec srpna a začátek září je čas pro roketu Zdroj: Shutterstock.com

Rukola (roketa)

Konec srpna a začátek září je čas pro roketu. Tedy na její výsev. Zelených lístků rokety se dočkáte za šest týdnů. Představte si, že si v říjnu uděláte doma carpaccio a zaběhnete si pro čerstvou rukolu…není to krásná představa?!

Černý kořen

Semena v srpnu zasejte rovnou do půdy do hloubky 4 cm. Těšit se na tento zázrak, nazývaný též „hadí mord španělský“, můžete v příštím roce.

Kapusta

Je velmi odolná rostlina, kterou můžete sklízet postupně, klidně i během listopadu, protože vydrží bez poškození mínus 15 °C.

Koriandr

Pro podzimní sklizeň vysejte koriandr ještě v srpnu do hloubky 1-3 cm. Je plný vitamínů, bude se vám hodit do zimních pokrmů.

Cibule

Ozimovou cibuli lze sázet během podzimu. Měla by zapustit kořínky, ale neměla by na nás vykouknout. V tomto období se sází do větší hloubky, zhruba do 9 cm.

Mrkev

Té už se letos nedočkáte, ale ušetříte si jarní práci. Vysejte co nejpozději, ale před příchodem mrazů. Nejideálnější je výsev do hrůbků do hloubky 1 cm. Nezaléváme! Klíčení očekávejte na jaře.

Kerblík

V srpnu stihnete hodit ještě jedno kolečko úžasné, lehce pozapomenuté byliny, kerblíku. Raději má vlhčí půdu a polostín. Využijete ho do polévek, omáček i salátů.

Salát

Raných odrůd se ještě v tomto roce dočkáte určitě. Vegetační doba u těchto salátů je pouze pár týdnů. Pro správný růst potřebuje dostatek sluníčka, pravidelnou zálivku a dostatečně velký prostor.

Polníček

Kozlíček polníček je velmi bohatý na vitamíny, zasejte ho v srpnu a sklízejte do prvních mrazíků, vitamíny se před zimou budou hodit.

Pórek

Ten se také může sklízet až do pozdního podzimu. Tyto odrůdy (ozimé) se sejí v květnu, neboť mají dlouhou vegetační dobu. Některým z odrůd nevadí ani teplota pod bodem mrazu.