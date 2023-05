Jak osázet předzahrádku, aby kvetla od jara do podzimu? Podívejte se

Toužíte po předzahrádce plné rozkvetlých rostlin od jara do podzimu? Nic není nemožné. Stačí tento prostor osázet těmi správnými rostlinami a věřte, že se stane vaší chloubou, kterou vám budou sousedé závidět. Čtěte, jak na to!

Předzahrádka je malý kus pozemku, který každý vidí hned, jakmile vkročí za vrátka. Měla by dělat dobrý první dojem a rozhodně působit upraveně. Nejlépe to jde, pokud je plná líbezných květů. Nadlidský úkol? Nikoliv, osázejte ji těmi správnými květinami a vytvořte si před domem malý květinový ráj.

Vsaďte na ty správné rostliny

Místo, kde vítáte hosty za brankou, jednoduše řečeno předzahrádka, je vlastně takovou vstupní branou do vaší zahrady, domu, ale i duše. Jak a čím ji osázet, aby dělal radost hlavně vám?

Podívejte se na video, kde najdete hned několik nápadů:

Mít krásnou předzahrádku není jen o tom, aby se líbila okolí. Musí se líbit hlavně vám. Pro vás to bude vždy to první, co uvidíte, když se budete vracet domů, nebo ráno odjíždět do práce. A prostor naplněný nádhernými voňavými květy vám dodá skvělou náladu na celý den a rozhodně vylepší jeho start.

Jak předzahrádku ladit?

Způsobů, jak předzahrádku pojmout, je několik. Můžete vsadit na přírodnější ráz. Tehdy se budou v prostoru nádherně vyjímat měsíčky lékařské (Calendula), které jsou navíc takřka bezúdržbové. K nim směle vysaďte i náprstníky (Digitalis) s ohromnými barevnými kalichy nebo také krásenky (Cosmos), které dělají svému jménu skutečně čest. Jejich přednosti jsou jasné, potěší oko, ale také vám ušetří spoustu času. Tyto nádherné zástupkyně rostlinné říše se množí samovýsevem, takže několik let nebudete muset na předzahrádku skoro sáhnout. Lupina, neboli vlčí bob ,(Lupinus polyphyllus) a divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) dodají zase předzahrádce na divokosti.

Lupina upoutá svou krásou na první pohled. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nezapomeňte na keře

Pokud stojíte o opravdovou krásu, vsaďte na hortenzie (Hydrangea) se svým nádherným květenstvím. Radost vám může dělat v rozličných barevných provedeních. Zároveň i mezi hortenziemi máte na výběr, sáhnout můžete po té velkolisté, jež má nejbohatší květenu. Chybu však neuděláte ani s hortenzií latnatou či stromkovitou. Kombinujte je například s tavolníky (Spiraea), které mají drobnější kvítky a doplňte je stálezelenými buxusy.

Bohatě kvetoucí hortenzie jsou rozhodně to, co chcete na začátku každého dne vidět. Zdroj: krolya25 / Shutterstock.com

Vhodné trvalky

Mezi trvalkami s nejdelší květenou vybírejte třeba krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata), jemný svíčkovec (Gaura). Krásně se budou vyjímat i echynacey, astry a chryzantémy. Pokud toužíte po líbezné a nevtíravé kráse, rozhodně by vám na předzahrádce neměly chybět šeříky. I když je jejich květena jen několika týdenní záležitostí. Pohled na drobounké a voňavé květy za to prostě stojí.

