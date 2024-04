Není lepší ovoce a zelenina než z vlastní zahrádky. Využijte toho, že tyto plodiny můžete pěstovat i v případě, že vlastníte pouhý byt!

Kdepak, zahrádka už není jen výsadou movitějších lidí s domkem. V poslední době se rozmohl nový trend – zahradničení v kontejnerech. O co jde? „Jde o nový trend, kdy lidé – zejména ve městech – mají „hrabání v hlíně“ jako určitý způsob relaxace.

Vyčistí si přitom hlavu a hlavně pak poměrně rychle vidí výsledek v podobě prosperující rostlinky nebo sklizně,“ říkají psychologové. A mají pravdu. Fenomén kontejnerových zahrádek (ale i květináčových či truhlíkových) se čím dál více rozmáhá. Podlehněte mu i vy. Co můžete všechno v těchto malých nádobách pěstovat?

Autor videa Dědek 68 zahradník vám ukáže, jak pěstovat brambory v nádobách. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Sázka na textilní květináče

Pro pěstování na balkonech a terasách se masivně používají takzvané textilní květináče. Jejich výhodou je, že se dají poměrně snadno přenášet a manipulace s nimi proto není tak náročná.

Můžete do nich zasadit jak květiny, tak i zeleninu, bylinky nebo salát. Některé druhy „křupavé zeleně“, které mají podobné nároky na provoz, můžete pěstovat společně, například balkonové papriky v kombinaci s ředkvičkou, salátem nebo koprem.

close info Profimedia zoom_in Na balkóně můžete pěstovat různé druhy zeleniny.

Sázka na plast

Podle zkušených zahradníků je nejlepším materiálem pro pěstování na balkoně či terase, obyčejný plast. Jeho výhodou je levná cena, lehkost a trvanlivost. Plastové květináče můžete klidně kamkoliv zavěsit nebo je dát na schody, police…

Dobré jsou i prostornější truhlíky a kulitivační květináče o objemu 70 litrů. Jejich výhodou je prostornost, která zaručí rostlinkám dostatek místa pro kořeny a vám klid na duši, že se vaše zeleň nebude zbytečně přehřívat. A jaké druhy ovoce a zeleniny se hodí pěstovat na balkoně, parapetech a terasách?

Rajčata

U této zeleniny závisí na tom, kolik máte místa. Pokud si musíte vystačit s menšími nádobami či truhlíky, volte raději nejmenší keříčkové druhy balkónových rajčat, které dorůstají výšky 30 centimetrů. Vhodná je například odrůda Bajaja nebo Primabell. Naopak v závěsných nádobách hezky vyniknou převislé odrůdy rajčat jako je třeba Tom Red – Solanum lycopresicum nebo Tom Yellow.

close info Profimedia zoom_in Na balkón se hodí spíše zakrslé druhy rajčat.

Křupavé okurky

Milujete okurky? Pak si vypěstujte vlastní. Tato zelenina se dobře pěstuje v pytlích (v obchodě můžete koupit speciální pytle určené na pěstování okurek). Při volbě odrůdy dejte spíše na menší velikost plodů.

Vhodné jsou například okurky Bush Champion F, Baby F1, Ministars F1. Nezapomeňte, že okurka je kapánek rozpínavá, proto potřebuje více místa. Do rozměrů 50 x 50 centimetrů můžete vysadit rovnou dvě sazenice.

Hrách cukrový

Můžete ho pěstovat v květináči nebo v truhlíku. Každopádně mu ale vyberte klidné stanoviště, kde je dostatek světla. Sazenice se vysévají přímo do půdy od dubna do května. Ideální je pro ně samozavlažovací truhlík o velikosti 80 centimetrů, kam se vejdou dvě řady hrášků po deseti semínkách. Rostlinka dorůstá 1 – 2 metrů, proto jí dejte oporu či pletivo, kterého by se mohla chytit.

close info Profimedia zoom_in Hrášek pro svůj růst potřebuje oporu.

Chilli papričky a paprika

Pokud máte rádi tuto křupavou zeleninu, můžete ji s klidem vysadit do truhlíků či květináčů na parapet či na balkon. Volte vždy ale menší odrůdy. U paprik je to Baby Bell, Snack Orange. V případě pálivých chilli papriček je dobrá volba Chilli Praire Fire, Pimentos de Padron.

close info Profimedia zoom_in Balkonové jahody zabírají málo místa a hodně plodí.

Balkonové ovoce

Honí vás mlsná? Pak vězte, že i na balkoně můžte pěstovat drobné druhy ovoce. Jde zejména o měsíčné jahody, které bez problémů rostou jak v květináčích, truhlících nebo závěsných nádobách. Vyzkoušet můžete pěstování i drobného bobulovitého ovoce jako je například zakrslý maliník Summer Lovers Patio Red nebo balkonová borůvka Baby Blue.

