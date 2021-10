Co ještě zasadit? Květiny a zelenina, které se vyplatí sázet i v říjnu

Podzim je sice na první pohled koncem vegetačního období, ale rozhodně to neznamená, že byste ještě letos nemohli sklízet nově vysazenou zeleninu nebo se věnovat dalšímu sázení květin. Ptáte se, co všechno se dá ještě v září pěstovat? Ředkvičky, salát, trvalky i cibuloviny.

Právě čas počínajícího října je vhodný na výsadbu květin a také na rozmnožování rostlin do truhlíků. Stejně tak je to nejlepší období roku pro výsadbu trvalek, keřů a stromů. Rostliny tak mají totiž dostatek času zakořenit, než přijde zima a půda zmrzne. Podzim je navíc pro rostliny mnohem méně stresující, protože je obecně chladnější a je dostatek vláhy. Co všechno můžete ještě sázet?

Ředkvičky budou chutnat jako na jaře

Oblíbená kořenová zelenina je plná vitaminů a minerálních látek. Ředkvičky mají výhodu, že k dozrání nepotřebují mnoho času a velmi brzy po výsevu klíčí. Pokud vysejete ředkvičky do skleníku či pařeniště na slunném místě, během pár týdnů můžete s radostí sklízet plody. Pokud vysejete semínka s takzvaným výsevním pásem, máte pěstování téměř bez práce. Jen vyznačíte řádek, vložíte pásek a pak už není třeba ani jednotit. Na výběr máte nejen klasiku v podobě červených ředkviček, ale klidně si dopřejte i ty bílé, fialové či žluté. K podzimnímu výsevu se nejvíce hodí odrůdy Duo, Rampouch, Granát nebo třeba Tercie.

Salát vám obohatí spoustu pokrmů

Pokud chcete saláty sklidit ještě letos, udělejte to co nejrychleji, a to do půlky října. Všechny saláty jsou přímo nadopované mnoha živinami. Červené odrůdy obsahují větší množství karotenu, ty zelené jsou zase bohatší na hořčík. Přesto odrůdu vybírejte pečlivě, protože pro podzimní pěstování na záhoně jsou nejvhodnější odrůdy Deon, Faraon, Major či Červánek. V případě, že chcete, aby salát na zahrádce přezimoval, a vy jste mohli sklízet brzy z jara, vsaďte na odrůdu hlávkového salátu Humil. Semínka salátů vysejte do pařeniště či truhlíků. Listové saláty budete sklízet zhruba po 7 týdnech, hlávkové za 10 až 11 týdnů po výsevu.

Špenát vám dá sílu

Oblíbený a zdravý špenát je nejen plný cenných živin, ale obsahuje i hodně antioxidantů a látek, které mohou předcházet rakovině. Můžete ho konzumovat buď za syrova, nebo jej tepelně zpracovat. Záleží na vašich možnostech a momentální chuti. Špenát máte možnost vysít do řádku, nebo jen tak volně rozhodit pár semen po záhonu a lehce přihrnout zeminou. První rostlinky byste dle počasí mohli sklízet už za 5 týdnů po výsevu. Pokud chcete mít úrodu zaručenou, vsaďte opět na odrůdy, kterým se na podzim daří. Může to být špenát Matador, Monores či Winter riesen. Obecně je potřeba tuto zeleninu sklidit dřív, než vyběhne do květu, ale právě na podzim se tohoto obávat nemusíte.

Pivoňky a macešky

Pivoňky jsou trvalky, kterým podzimní výsadba svědčí, aby vykvetly příští jaro. Můžete samozřejmě do záhonu zasadit i vzrostlé pivoňky, které koupíte v nádobách. Macešky zastupují letničky, které jsou nekrásnější v květináčích či okenních truhlících už brzy zjara. Jejich květy jsou navíc jedlé, proto je můžete také přidávat třeba do salátů.

Astry

Astry reprezentují trvalky, které kvetou na podzim a jsou krásným společníkem pro chryzantémy, které snad nechybějí na žádné podzimní zahradě. Aster je také mnoho druhů, takže můžete vybírat podle svého vkusu.

Cibuloviny

Právě podzim je naprosto ideální dobou, ve které lze zasadit cibuloviny. Proto můžete například začít s výsadbou překrásných narcisů. Zanedlouho po nich vložte do zeminy i tulipány, krokusy a kosatce. Ještě předtím, než začnete uvažovat o výsadbě, připravte záhony a půdu obohaťte o kvalitní kompost. Rozestup cibulí se určuje podle jejich velikosti. Těm menším postačí rozestup kolem 5 centimetrů a u těch větších se snažte dodržet alespoň 10 centimetrů. Cibuloviny jsou na pěstování nenáročné a jejich výrazné květy se dobře vyjímají na každém záhonu.

Zdroje: www.express.co.uk, www.prima-receptar.cz, www.hobby.instory.cz