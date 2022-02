Co byste měli předpěstovat ještě v únoru: kompletní seznam pro vaši zahradu

Druhá polovina února se kvapem blíží a s ní pomalu, ale jistě i příchod očekávaného jara. Jaro ještě nechme spát, ale pojďte se na něj pořádně předpřipravit! Co byste ještě v únoru měli stihnout?

Druhý měsíc v roce, ten nejkratší, přináší pro zahrádkáře přeci jen nějakou práci. Start do nové, doufejme úrodné, sezóny začíná! Pokud přes ovoce a zeleninu nejste a zahrada pro vás představuje oázu klidu a odpočinku, i tak se pro vás něco najde…a nebude toho málo!

Lilky mají dlouhou vegetační dobu, proto je vyséváme již v únoru Zdroj: NataliaL / Shutterstock.com

Okrasná zahrada

Najdou se u vás na zahradě spíše okrasné rostliny a dřeviny? Nevadí, v únoru začínáte makat jako ti, co mají zahradu plnou záhonů se zeleninou.

Trávník

Péče o trávník přichází s rozmrznutím půdy, protože do té doby byste na trávu neměli vůbec šlapat (pokud na něj šlapete, buňky ve stéblech se deformují a jakmile se oteplí, snadněji trávník napadne plíseň). Jakmile nás nebudou zužovat mrazy, můžete se pustit do regenerace trávy. Nejprve shrabejte vše, co na trávník nepatří (listí, větvičky, apod.), poté začněte s provzdušněním trávníku, aby nabral nový dech. Na přihnojení si ještě vyčkejte, není na to prozatím správný čas! Ten nastává až začátkem dubna!

V zimě se vyvarujte zbytečnému chození po trávníku. Zdroj: Profimedia

Okrasné dřeviny

Je nejvyšší čas proklestit a prosvětlit vaše krasavice. Do omlazování se můžete vrhnout v bezmrazých dnech, přičemž odstraňte všechny části bez života. Samozřejmostí je prostříhání do dokonalého tvaru (alespoň se snažte). Zastřihnout byste měli i motýlí keře, hortenzie a vistárie nebo se pusťte do tvarování hlohů. Všechno, co ze dřevin ořežete, je vhodné spálit, protože na větvích mohli přezimovat škůdci. Je nutná kontrola smrků, nezapomeňte na ně, protože se na jeho větvích mohou objevit puklice nebo korovnice.

Jestli není promrzlá zem, vysaďte tulipány, ještě není pozdě!

Zahrada užitková

Už se nemůžete dočkat? Tak pro vás máme skvělou zprávu, můžete spustit výsev semínek už nyní, protože je perfektní čas na předpěstování sazenic.

Kedlubna, květák, brokolice – tato košťálová zelenina klíčí nejlépe při 20°C. Jakmile se na rostlinkách zjeví 3 – 4 pravé lístky, směle je můžete přesadit do květináčků.

Raný salát – malinkatá semínka sázejte do mělké nádoby s trochou substrátu maximálně do hloubky 1 cm. Teplota by měla dosahovat nejvíce 25 °C. Přesazovat lze sazeničky hned, jak se objeví 2 pravé lístky.

Ředkvičky, mrkev – jste vlastníkem vytápěného skleníku? Máte velkou výhodu v tom, že s výsadbou mrkve a ředkviček můžete začít již tento měsíc! Semínka vysévejte mělce a až vyklíčí, měli byste je vyjednotit, aby se rostlinky netísnily.

Už se třesete na letošní ředkvičky?! Zdroj: Iaroshenko Maryna / Shutterstock.com

Paprika, rajče – těmto dobrotám se nejlíp klíčí při větším teple a to 25°C a více. Až vzejdou rajčata, přesuňte je do chladnější místnosti, kde by mělo být cca 19°C. Kdybyste je nechali v teple, vyrostly by sice až do nebe, ale byly by moc křehké.

Koncem měsíce můžete začít s nakličováním sadbových brambor.

V únoru, pokud už nemrzne, přichází doba, kdy je vhodné provést řez ovocných stromů.

Řez vinné révy je v únoru též ideální, protože v révě velice brzy začne proudit míza.

Angrešt v tomto období zkraťte cca o 5 centimetrů.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.idnes.cz