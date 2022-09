Tyto rostliny slimáci milují: Použijte je jako lem záhonů, ochráníte zeleninu

Slimáci jsou otesánci. Snědí všechno, na co narazí. Některé rostliny ale milují obzvlášť. Využijte toho ve svůj prospěch.

Slimáčí apetýt je závislý na počasí. Když je sucho, tak máte pocit, že slimáci neexistují. Zahrady jsou prázdné… A dokonce i sami zahradníci propadají euforii v domnění, že plzák španělský (jeden z našich největších slimáčích monster) se odstěhoval zpátky do své domoviny, kde vesele chroupe saláty. Jenže ouha! Stačí, aby zapršelo, a stará parta slimáků je zase na svých obvyklých místech. Jak to? Vždyť byli celou dobu pryč! Kdepak pryč. Jen byli ukrytí a šetřili síly na hostinu po dešti.

Když má slimák vlčí hlad

Po velkém půstu hledá slimáčí komando něco k snědku. A nepohrdne ničím – mokrým trávníkem, keři maliníku, ale ani tlejícími listy, kterým by se za normálních okolností vyhnuli velkým obloukem. Jenže když je hlad, tak je hlad! A slimáčí břicho zkrátka potřebuje dostat svou porci jídla. A tak zoufalý plž dělá, co může, aby ho uspokojil. Po opulentní slimáčí snídani, obědě a večeři zůstává zahrada okousaná jako step. Co s tím?

Po řádění slimáků vypadá zahrada jako měsíční krajina. Zdroj: Profimedia

Železná pravidla tří „O“

Popravdě, se slimáky to chce trpělivost a dobrou strategii boje. Proto nepropadejte panice a naučte se pravidla tří „O“.

Pravidlo první: OCHRÁNIT, co se dá...

Dnešní slimáci už bohužel nejsou žádní jelimánci. A když jsou hladoví, dokáží si poradit i s různými (dříve fungujícími) nástrahami, jako jsou zátarasy z hrubých cihel, písku nebo vaječných skořápek.

Co funguje: Pokud chcete před slimáčí invazí ochránit záhony, zkuste je obestavět překážkami, které jsou ostré nebo mají hrany zahnuté dolů. Vyzkoušet můžete i měděné plíšky. Tento kov slimáci doslova nesnášejí.

Měděné plíšky slimáci doslova nesnáší. Zdroj: Profimedia

Pravidlo druhé: ODVRÁTIT pozornost

Snažíte se odvrátit pozornost slimáků modrými granulkami? Pak s nimi nakládejte velmi opatrně. Odborníci doporučují lehce obsypat záhon (aby slimáci měli motivaci se připlazit) a pak hlavní dávku směřovat do míst, kde vám plži škodit nebudou.

Když záhon obsázíte rostlinkami, které slimáci milují – jako je například kopretina nebo lichořeřišnice, budete tak hladovým slimákům nabízet „náhradní stravu“ ve formě oblíbených rostlin a nechají vaši zeleninu na pokoji.

Co také funguje: Obsázejte záhony květenou, kterou plži „moc nemusí“. Jedná se například o levanduli, gazánii nebo pelargonii.

Slimák má nejraději křehké listy salátů. Zdroj: Profimedia

Pravidlo číslo 3: ODSTRANIT nepřítele

Slimák bohužel nejde vymýtit plošně. Nejlepším způsobem, jak se jej zbavit, je vysbírat ho. Sbírání plžů je docela mravenčí práce, obzvlášť když si uvědomíte, že jeden slimák vyprodukuje stovky vajíček. Ale to vás nesmí odradit! Nejlepší způsob, jak lapit více škůdců, je vymyslet jim úkryt, pod nějž zalezou – ideální jsou například starší prkna, cihly… A pak stačí udělat „razii“ a vychytat všechny žrouty na jednom místě.

Překvapte slimáky v jejich úkrytu. Zdroj: Profimedia

Co funguje: S likvidací vám pomohou i přirození nepřátelé slimáků, které si na zahradě hýčkejte – ježci, ptáci a ještěrky.

