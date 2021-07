Neznámé způsoby, jak vyhnat vosy ze zahrady: Pořiďte jim hnízdo a uvařte kávu

Vosa je dalším velmi častým letním hmyzem, který nám dokáže znepříjemnit posezení na zaradě, v cukrárně či na letní zahrádce. Vosy totiž pachy přitahují. Ale nezoufejte, stále ještě mámena výběr a můžete zkusit několik triků, které vosy odeženou.

Vosy jsou stejně jako většina hmyzu velmi citlivé na pachy. Reagují na sladkosti, například na zbytky na talíři, na odložené jablko, drobky dortů nebo pečiva na stole nebo na sklenice s pivem. Všechny tyto laskominy je neodolatelně přitahují, proto jsou často našimi nevítanými společníky.

Při venkovním stolování je proto nejlepší se vos zbavit hned ze začátku - ihned uklízet prázdné talíře, nevonět se na večerní grilování nebo na zahrádku sladkými parfémy. A pozor! Vosy nikdy neodhánějte prudkými pohyby, protože je tak jedině rozdráždíte.

Vosy láká vůně sladkostí, sladkého ovoce, ale i třeba vůně parfému! Zdroj: Thomas Hochreutener / Shutterstock

Vosa obecná

Dělnice a královny jsou vybaveny žihadlem, ale na rozdíl od včelek ho používají opakovaně, neboť nemají zpětné háčky. Abychom jim ale jen nekřivdili - vosy jsou pro nás důležité. V první řadě jsou významnými predátory hmyzu (třeba much) a vynikajícími opylovači. A navíc jsou velmi potřebnou součástí ekosystému.

Zejména se mějte na pozoru tehdy, trpíte-li alergií. Pokud by vás totiž vosa štíhlá do jazyka, může jít i o život. Vosy by nás měly nechat v klidu. A abychom nechali v klidu i my je, snažte se zredukovat naše pachy. Vosy totiž přitahuje i pach potu, který je doslova dráždí. Proti potu používáme většinou deodorantem, ale ty mají vosy také rády. Proto je mnohem lepší vybrat si deodorant neparfémovaný. Bez rizika není ani běhání naboso, sběr pozdního ovoce či jízda na kole či kolečkových bruslích ve volném oblečení. Při všech těchto aktivitách vás může vosa nejsnéze štípnout.

Co dělat, když dostanete žihadlo

V krátkosti napíši, jak se zachovat, když někdo dostane šihadlo do jazyka, krku nebo úst:

Dejte postiženému cucat led, zavolejte 155, snažte se udržet volné dýchací cesty, ať je v polosedu ve stínu. Pokud je v bezvědomí, uložte postiženého na bok, chlaďte místo vpichu, udržujte volné dýchací cesty pomocí různých pomůcek (co najdete). A doufejte, že nebudete muset udělat dotyčnému koniotomii, i to je občas nutnost, ale vše vám dopodrobna řekne školený záchranář po telefonu.

Vosí hnízdo v okně je strašákem každé domácnosti. Na pomoc volejte deratizéra. Zdroj: Thomas Trompeter / Shutterstock

Jak vyhnat vosy ze zahrady

Jestli ale vosy na zahradě nechcete, následujte těchto 5 tipů, jak je vyhnat.

1. Umělé hnízdo – hnízdo se dá sehnat v obchodech, ale lze si ho i vyrobit například z lampionu. Natřete ho šedivou barvou a je to. Vosy si budou myslet, že na tomto místě je již obsazeno a odletí k sousedům. Dobře, není to tak jednoduché... Umělé hnízdo vám zajistí klid minimálně na 5 metrů od zavěšení. Ale i tak je to docela dobré.

2. Slaďoučká past – určitě vídáte na zahradách zavěšené petky se šťávou. Pokud si na zahradu nechcete dávat přímo petky, past si můžete vytvořit ze skleněné lahve, ta vypadá mnohem líp. Navíc si past můžete i koupit.

3. Pachové odpuzovače – vosám nevoní třeba bazalka. Nebo si připravte půlku citronu a do něho zapíchejte hřebíček.

4. Kávová dýmovnice – chcete si vychutnat odpolední kafe na zahradě pod stínem stromu? Vosám ale postačí levná varianta zrn. Umletou kávu nasypte do nádoby a zapalte. Vosy se neobjeví.

5. Česnek – jestli vám nevadí vůně česneku, svařte litr vody s hrstí hřebíčku. Vodu slijte do nádoby, umístěte do vody houbu na nádobí a na její povrch položte 2 nakrájené stroužky česneku.

Všechny tyto tipy jsou přírodní a výborně fungují. Na chemické odpuzovače je ještě čas.