Seznam rostlin, které byste měli na zahradě prořezat právě teď

Patříte mezi vášnivé zahradníky? V tom případě už přichází váš čas! Protože pravidelná péče o zahradu vám v sezóně přinese sladké plody. Co je nutné prořezat už v únoru?

Prořezávání je důležité nejen pro prosvětlení stromu, ale zároveň omezí šíření houbových chorob i mechů a určitě vám zaručí lepší úrodu. Veškeré ořezané části pečlivě vysbírejte a spalte, protože na nich přezimují zárodky škůdců a chorob.

Jak a kdy udělat prořez

Na stříhání a řezání větví je ideální čas už nyní v únoru. Jen si k této činnosti vyberte takové dny, kdy teplota není výrazně pod nulou. Čerstvě zastřižené větvičky, především u mladých stromků, by mohly omrznout. Za mírnějšího počasí, kdy teplota dlouhodobě neklesne pod -3 °C, můžete s klidem vzít do ruky zahradnické nůžky nebo pilku a rovnou se dát do práce.

Starý strom se nesnažte omladit najednou, dělejte to po částech v průběhu třeba dvou či tří let. Zdroj: shutterstock.com

Důležité je prořezávat dřeviny opatrně a šetrně, aby nedošlo k jejich poškození. Řežte vždy v místě větevního kroužku, tam se totiž rány nejrychleji zacelují. Myslete také na pravidlo, že hlavní větve by nikdy neměly růst pod sebou, ale v ideálním případě by měly vyplňovat celý objem koruny. Ale pozor! Starý strom se nesnažte omladit najednou, dělejte to po částech v průběhu třeba dvou či tří let. Víte, co byste tak mohli způsobit? Strom by mohl prudce vyhnat z každého očka plané šlahouny. Zastřižené větve ošetřete stromovým balzámem nebo štěpařským voskem, urychlí to hojení ran.

Dejte péči jabloním i hrušním

Jabloně i hrušně jsou jedny z nejčastěji pěstovaných ovocných stromů a zároveň patří k těm nejvděčnějším. Pravidelný řez doslova vyžadují, protože to přímo ovlivňuje jejich bohatší plodnost. A navíc je tak ochráníte před nepříjemnými chorobami, kterým se obzvlášť dobře daří v jejich neprosvětlené koruně.

Chcete vypěstovat stromek s optimálně tvarovanou a prosvětlenou korunou? V prvních čtyřech až šesti letech jej pravidelně tvarujte výchovným řezem. V dalších letech mu zajišťujte rovnováhu mezi růstem a plodností udržovacím a obnovovacím řezem. Kdybyste stromek neprořezávali, rychle by se vyčerpal a neplodil by vám pravidelně.

Na vinné révě se můžete vyřádit

Kvalitních hroznů v početném množství se dočkáte pouze na upravené révě správným řezem, který je vhodné udělat právě teď v únoru. Bez pravidelného ořezání jsou hrozny nekvalitní a méně chutné. Na jednotlivých výhonech u prvního až druhého očka proveďte řez až na čípek. Za očkem byste měli nechat kousek dřeva. Všechny slabší výhonky opatrně odstaňte.

Drobné ovoce vyžaduje řez teď i po sezóně

Patří sem rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, borůvky, černý bez a jsou i další zástupci. A proč je u těchto rostlin vhodný řez právě teď? Samozřejmě v době vhodných teplot. Protože rybíz i angrešt velmi brzy na jaře raší a snadno by mohlo dojít ke zbytečnému vylámání narašených květních pupenů. V případě, že byste správný čas prošvihli, proveďte raději řez až v létě během sklizně, nebo co nejdříve po sklizni. Konkrétně rybíz, maliník a ostružiník je ideální prořezat i po sklizni, hlavně odplozené větve.

Řez okrasných stromků a keřů

V tuto dobu proveďte řez pouze u těch dřevin, jejichž květy se vyvíjejí na silných letorostech. Spadá sem například meruzalka, hortenzie, okrasná jabloň, tamaryšek a další pozdně kvetoucí druhy. Odstraňte všechny přehuštěné a špatně vyvinuté konkurenční výhony. Přestárlé a rozpukané dřevo můžete seříznout až těsně u země.

Okrasné dřeviny

Během února nezapomeňte ani na prosvětlení okrasných dřevin. Ty, které jste vysadili na podzim a možná je nestihli sestříhat, musíte prořezat právě nyní a nejpozději do konce března. Ovšem netýká se to zakrslých dřevin a jehličnanů, které jste si možná pořídili v dostatečně objemných nádobách a vysadili je do zahrady tak šikovně, že nedošlo k zásadnímu porušení kořenového balu.

Zdobí vaši zahradu plané růže?

Plané růže a podobné keře můžete řezat za bezmrazových dnů také už koncem února. Silný zpětný řez zvolte jen jako alternativu pro velmi staré a příliš přerostlé keře. Nejstarší větve odřízněte až u ze­mě, keře se budou moci opětovně obnovit z nových mladých vý­honů. V případě, že budete už od začátku pěstování rostliny odstraňovat staré větve pravidelně každý rok a necháte místo nich růst mladé výhony, radikální řez nebudete muset dělat nikdy.

Plané růže a podobné keře můžete řezat za bezmrazových dnů také už koncem února. Zdroj: shutterstock.com

Živý plot po řezu vám za pár měsíců zajistí soukromí

Na zastřižení živého plotu si vezměte k ruce pro snadnější práci speciální nůžky, díky nimž a vaší šikovnosti bude váš plot krásně rovnoměrný.

Postarejte se i o muškáty a seřízněte je

Uložili jste si na zimu domů pelargonie? Právě nyní je dobré na ně mrknout a seříznout je až na jednu třetinu u každého výhonu. Uděláte tak prostor novým výhonkům. Na konci února či počátkem března je přesaďte do nového substrátu. Také je začněte o něco častěji zalévat a dopřejte jim co nejvíce světla.

Zdroje: www.keliwood.cz, www.receptyprimanapadu.cz, www.homebydleni.cz