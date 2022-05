Co s čím sázet: Které zeleniny se vzájemně milují, a které se nenávidí?

I když téma doprovodné sadby může zavánět alternativními postupy, které nejsou všem zahradníku a zemědělcům po chuti, zdání klame. Umění, co s čím sázet, je staré a v mnoha kulturách dobře známé. Lidé těchto vhodných či naopak škodlivých kombinaci využívají již tisíce let. Vy víte, co s čím sesadit?

Doprovodná sadba se samozřejmě velmi líbí všem, kteří holdují bio zahradničení nebo prostě jen touží po přírodních prostředcích, které pomohou minimalizovat používání chemie. Proč ne? Příroda to sama vymyslela docela dobře, nám jen zbývá rozklíčovat mechanizmy a kombinace, které se nejlépe nebo nejhůře hodí pro sesazování konkrétních rostlin. Stejně jako jsme se ve škole učili o střídání plodin i doprovodná sadba funguje na podobných přírodních mechanizmech. V čem spočívá kouzlo doprovodné sadby?

Proč sázet různé rostliny pospolu?

Úmyslné sesazování rostlin má svůj smysl, a aniž by bylo vždy jasné, jak funguje, lidé si s jejich pomocí pomáhají již staletí. Například původní Američané používali techniku nazvanou „sesterská trojka“ dávno před příjezdem Evropanů na kontinent a v Číně se používá doprovodná kapradina Azolla v kombinaci s pěstovanou rýží už tisíce let. Rostliny vhodné k sesazení se ovlivňují mnoha různými způsoby. Doprovodná sadba může poskytnout živiny společně pěstovaným rostlinám. Může také sloužit jako obrana proti škůdcům, podpora opylení lákáním vhodného hmyzu, ale také využití prostoru, opory či stínu.

Doprovodná sadba může pomoci i rostlinám pěstovaným v nádobách. Zdroj: Profimedia

Jak sesazení funguje?

Zatímco dříve lidé pouze vypozorovali, že některé rostliny ze vzájemné blízkosti prosperují, dnes již začíná být jasné, proč tomu tak je. Extrakty z repelentních rostlin působí proti konkrétním škůdcům, které může také mást vzhled okolí, a proto není škodící hmyz schopen cílenou zeleň napadnout. Mechanizmů, které mezi rostlinami fungují, je více, ale pro praktické použití jim všem nemusíte rozumět. Důležité je, abyste si dokázali jednotlivé kombinace najít a řádně jich využít. Víte, které rostliny společně sesadit?

Zeleninový přehled toho, co s čím sázet

Může se vám zdát, že jde o podivný pelmel, ale afrikány si s mnohou zeleninou vážně dobře rozumějí, stejně tak třeba měsíčky nebo bazalka. Podívejte se na nejlepší možné, ale i nejhorší kombinace rostlin. Abyste dokázali pomocí sesazení bojovat se škůdci, nastudujte si detailněji konkrétní důvody vhodných kombinací. Není to žádná věda a zahrada může z jednoduchého, ač atypického uspořádání hodně vytěžit.

Doprovodná sadba může působit zvláštně, ale sesazení má smysl. Zdroj: Profimedia

Tabulka doprovodné sadby zeleniny

Které rostliny sesadit s vaší zeleninou a jakých kombinací se rozhodně vyvarovat?