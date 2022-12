Trik profi zahradníků s krtinci: Považují je za poklad na zahradě

Řádí vám na zahradě krtek? I když nadělá spoustu neplechy s krtinci, jeho přítomnost si přesto vynachválíte! Neváhejte a půdu z krtinců využijte. Je to přírodní poklad k nezaplacení, který těžko seženete někde v obchodech.

Mnozí si myslí, že krtci zahradu pouze ničí. Z estetického hlediska mají pravdu, ale co se na to podívat z té druhé stránky. Krtek je pro naši zahradu velmi užitečným stvořením, co se týče provzdušňování půdy. Jejich chodbičky tak prospívají celé zahradě, přičemž dospělým rostlinám nijak neublíží. Krtky plašte pouze v těch místech, kde máte záhony s čerstvou výsadbou.

Půda pro sazeničky

Nyní je ideální doba pro sběr hlíny z krtinců. A proč ji vlastě vůbec sbírat? Je dokázáno, že tato hlína neobsahuje téměř žádné choroboplodné zárodky a ani žádná semínka nežádoucích plevelů, a proto je ideální pro malé sazeničky či semenáčky. V klasické hlíně se nachází mnoho chorob a škůdců, které vedou k objevení infekce známé jako padání klíčních rostlin. V tomto případě byste museli půdu sterilizovat. Zeminu z krtinců uchovávejte do začátku jara přikrytou v chladné místnosti. Po zasazení se vám nové rostlinky odvděčí dobrým zdravotním stavem a skvělým růstem!

Pro sazeničky je půda z krtinců sedmé nebe. Zdroj: Shutterstock.com

Pozor na zahrabání

Půdu z krtinců sbírejte na takových místech, kde vám nevadí, že přibyde další hromádka. Pokud ji totiž rozhrabete, je velmi pravděpodobné, že si vedle krtek utvoří nějakou další. Krtince jim totiž slouží především k přívodu vzduchu do jejich důmyslných chodeb. Nezahrabávejte proto hlínu dovnitř, abyste jim nedávali důvod k vytvoření dalších hromádek.

Vrstva ve vyvýšeném záhoně

Jestliže plánujte založit vyvýšený záhon, pak vám půda z krtinců hraje přímo do karet. Díky tomu, že je tato půda výborně zkypřená, patří mezi nejvhodnější zeminu, kterou navrch vyvýšeného záhonu můžete použít. A jak takový záhon vytvořit? Nejdříve použijte větší kusy větví nebo velké špalky. Poté přidejte vrstvu slámy či starého sena, humus z kompostu a nakonec zeminu z krtinců.

Zemina z krtinců se skvěle hodí do vyvýšených záhonů. Zdroj: shutterstock.com

Vyhnání pomocí lahve

Může se stát, že vám krtek udělá hromádky přímo uprostřed vaší zahrady nebo na nevhodných místech. V takových případech je dobré krtka raději vyhnat. Budete potřebovat pouze prázdnou skleněnou lahev bez dna, kterou zapíchnete krtkovi do chodby. O zbytek se už postará vítr. Ten bude pronikat hrdlem do chodeb, což způsobí zvuky, které krtkům budou nepříjemné. Tím pádem se krtek co nejrychleji odstěhuje někam jinam.

Další možností je vyrobit si jednoduchý plašič z PET lahve. Jak na to, se podívejte ve videu:

