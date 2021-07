Co s čerstvě posekanou trávou: Hnojivo není jediná možnost, jak ji zpracovat

Sekání trávy u našich domečků je nutnost, která ale moc oblíbená u lidí není. Pak ještě přemýšlet co udělat s posekanou trávou... Se sekáním vám nepomůžeme, ale kam s trávou ano!

Kam s posekanou trávou? Poradíme vám. Zdroj: Profimedia

Kam s trávou?

Jestli je pro vás posekaná tráva odpad, nic s ní nezamýšlíte, nejlépe jí vyhoďte do kontejneru na bioodpad. Pokud samozřejmě vaše obec takový kontejner má. Ale už jsou dost rozšířené. Sekáte trávu pravidelně? Můžete zanechat posekanou trávu přímo na trávníku jako hnojivo. Krátká tráva se velmi rychle rozkládá.

Mulč

Pokud máte na zahradě keře, stromy, zeleninu, apod., můžete použít trávu jako mulč. Vrstva by měla být nízká, protože pod silnější vrstvou by došlo k přehřátí a zapaření a hnilobě. Do příštího sekání se tráva rozloží, tak opět můžete přidat další. Tráva udrží vlhkost, půda se nebude tak přehřívat a vzdá to i plevel. Samozřejmě dodá půdě potřebné živiny.

Kompost

Kompost je také dobrá alternativa, ale trávu tam nedávejte ve velkém množství. Musíte kompost prokládat, tak jak se má, jinak se kvalitního humusu nedočkáte. Tráva je bohatá na dusík, ale pouze s touto složkou to prostě nejde. Optimální poměr uhlíku a dusíku v kompostu by měl být 3:1. Uhlík obsahuje například dřevní štěpka, listí nebo piliny. Dobrá pomůcka zní: „Co je zelené, to je dusík, co je hnědé, tak je uhlík“. Na kompost házejte samozřejmě i zbytky z kuchyně, jako skořápky od vajec, odřezky ze zeleniny, ovoce, lógr nebo čajové sáčky.

Základ pro kompostovací záhon

Na jaře možná máte posekané trávy hafo. Chystáte se založit záhon a na něm pěstovat samé dobroty? Jestli ano, trávu využijete! Základ by měla tvořit vrstva zeminy, která je dobře propustná. Na tuto zeminu poházejte jemně posečenou trávu, na ní dejte opět zeminu. Takto střídejte prokládání, než se vám bude zdát záhon dostatečně vysoký (ale neměl by být vyšší než 15 cm). Na vrchu, jako zakončení, by měla být tenká vrstva trávy, která zamezí vysychání.

Bramborový záhon

To je docela vychytávka. Na určeném místě posekejte trávu a položte na něj do řádků brambory. Na vaše nové políčko naházejte trávu a s každým dalším sekáním přidávejte. Vrstva by měla být alespoň půlmetrová. Prolijte vodou a vyčkejte 6-10 týdnů. Snad se sklizně dočkáte!

Seno

v dnešní době hospodářská zvířata už moc „nefrčí“ (velká škoda). Ale pokud máte souseda, co chová králíky nebo má vaše ratolest doma morče, seno se bude hodit. Máte blízko zookoutek nebo podobnou organizaci? Zkuste se poptat, jestli by o seno měli zájem.