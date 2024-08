Léto se pomalu blíží ke konci. Pokud však ještě nechcete skončit se zahradničením, podívejte se, jakou zeleninu můžete zasadit na podzim. Uvidíte, že když ji zasadíte, čeká vás opravdu veliká úroda.

Podzim se blíží. Je známý spíše jako období úklidu a klidu pro vaši zahrádku. Existují však ale určité druhy zeleniny, kterým se paradoxně daří lépe, když je začnete pěstovat později.

Nebo jsou zkrátka a dobře odolné a mají se dobře, i když je chladněji a občas zaprší a zafouká. Kterou zeleninu tedy můžete zasadit a pěstovat i během chladného podzimu? Podívejte.

Video o výsevu zeleniny pro podzimní sklizeň najdete na Youtube kanále Plodná zahrada:

Zdroj: Youtube

Co sázet na podzim

Jako první se nabízí odolná zelenina, která patří jak do salátů, tak na pizzu. Je to rukola. Rukole se daří lépe na podzim než během horkého léta. Jako první zasejte špetku semínek, stačí 5. Poté můžete vysadit shluk sazenic, které by měly správně být zhruba 20 centimetrů od sebe. A jakmile budou listy dostatečně velké, můžete s chutí začít sklízet. Poté pokračujte v ořezávání, dokud vám opět nevykvetou na jaře.

close info Victoria Moloman / Shutterstock zoom_in Ředkvičky jsou jednou z nejrychleji rostoucí zeleniny. Když je zasadíte na podzim, za pár týdnů se můžete těšit z bohaté úrody.

Další zeleninou, kterou můžete zasadit i na podzim, jsou ředkvičky. Ředkvičky jsou známé jako velice odolná zelenina, které nedělají problém ani občasné přeháňky.

Vysaďte je do řádků, zimní odrůdy by měly být 15 centimetrů od sebe. Ředkvičky jsou také schopné vám svými barvami nádherně rozzářit podzimní potemnělou zahradu. A co je nejlepší, za pár týdnů vám vyrostou a můžete je sklidit.

Zasaďte na podzim, skliďte na jaře

Cibule jsou naprosto skvělou volbou, co se podzimního zasévání zeleniny týče. Jejich zimovzdorné odrůdy vysévejte do řádků zhruba 15 centimetrů od sebe, aby měly dostatek místa. Zimovzdorné odrůdy je ideální sázet na podzim, jelikož přečkají celou zimu. Během zimy zůstanou krátké a do patřičného růstu se dostanou zas na jaře. Budete mít rychlou a bohatou úrodu.

close info Stock Holm / Shutterstock zoom_in Obecně platí, že cibule je připravena ke sklizni, když začnou její listy žloutnout a lehat na zem. To se stane na jaře, pokud je zasadíte během podzimu.

Poslední zeleninou, která se může sázet na podzim, je česnek. Jednotlivé stroužky zasaďte do půdy, která má jemnou a drobivou strukturu. Mezi jednotlivými sazenicemi by měl být rozestup 10 centimetrů a mezi řádky zhruba 15 centimetrů. Pokud nebude mráz jako na Sibiři, česnek zimu přečká a po půl roce budete mít bohatou úrodu.

Zdroje: www.itesco.cz, www.magazin.specialnizahradnictvi.cz