Jakmile sklidíte brambory, půda může být ohrožena. Pokud chcete, aby se rychle zotavila, zasaďte do ní tyto plodiny. Podívejte se, jaké by měly být zasazeny do půdy po bramborách.

Brambory jsou velice oblíbenou plodinou na pěstování. Nikdy jich zkrátka není dost, v kuchyni se pro ně vždy najde využití a přiznejme si, že všichni preferují domácí brambory před těmi kupovanými. Proto se na českých polích i v zahradách pěstují velmi často. Mají však jednu nevýhodu. Jsou velice náchylné ke škůdcům a nemocem, což znamená, že půda po sklizni brambor může být ve značném ohrožení. Proto je ideální, abyste do půdy nezasadili další brambory. Na konci každého vegetačního období je ideální zasadit jednu z těchto plodin. Uvidíte, že se půda zotaví. Video, co zasadit po bramborách, najdete na Youtube kanále The Allotment Garden and Kitchen: Zdroj: Youtube Co sázet po bramborách Proč je důležité střídat plodiny, ptáte se? Brambory a jiné plodiny z čeledi hluchavkovitých, jako je například lilek nebo rajčata a papriky, jsou rostliny náročné na živiny. To znamená, že když vysadíte plodinu ze stejné čeledi do půdy, bude bojovat o přežití, pokud nebudete opravdu často hnojit. Dalším důvodem je, že tyto plodiny jsou velice náchylné na choroby a přitahují škůdce. Pokud však plodiny budete střídat, rostliny vysazené po bramborách budou přispívat k lepší kondici půdy a udrží živiny v záhonu. close info JIL Photo / Shutterstock.com zoom_in Ideální je po bramborách zasadit fazole nebo jiné luštěniny. Co tedy zasadit po bramborách. Vyhněte se rostlinám ze stejné čeledi, to je první pravidlo. Naprosto ideální je například hrách nebo zelené fazole. Luštěniny totiž dodají půdě dusík, který zlepší hladinu živin pro budoucí rostliny, které zasadíte. Fazole a luštěniny mají také tu výhodu, že rostou nad zemí. Tím pádem se nebudete muset tolik obávat chorob a škůdců, kteří se schovávají v půdě po bramborách. A co dál? Bohužel, fazolemi a hrachem to nekončí. Po zasazení luštěnin a jejich sklizni ještě není čas na opětovnou výsadbu brambor. Ideální je, když po fazolích přijde na řadu listová zelenina, jako například zelí nebo salát. A po nich je nejlepší zasadit ovoce, jako jsou například jahody. Díky tomu budete moci problémy se škůdci vypustit z hlavy a půda se nádherně zotaví a bude připravena tento bramborový cyklus zopakovat. Související články close Zahrada Zahradník odhalil tajemství prodloužení sezóny okurek video close Zahrada Pokud to uvidíte na listech rostlin, podnikněte kroky ještě dnes video Zdroje: www.prozeny.cz, www.novinky.cz

