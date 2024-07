close info Profimedia / Profimedia

Kateřina Jelínková 30. 7. 2024

Správný zahradník i zahrádkář se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíce, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně, vybrat si může každý.

Sklizeň brambor bývá zásadním předělem v situaci na zahradě, a to už jen z toho důvodu, že pokud se k jejich pěstování rozhodneme, osazujeme jimi většinou poměrně rozsáhlou plochu pozemku. Byla by proto škoda nechat záhon, nebo dokonce malé políčko, do konce sezóny ležet ladem. Podívejme se, které plodiny jsou vhodné jako “náhrada” za brambory. Co sázet po bramborách? Odpoví vám také video na youtube od In inima Transilvaniei: Zdroj: Youtube Co potřebují jednotlivé rostliny? Abychom se mohli dobře rozhodnout, měli bychom si připomenout základní principy pěstování zahradních plodin. Každá z nich má totiž svoje vlastní nároky na živiny, preferuje jiné prvky, které využívá ve větší míře. Hlavní tak bude nesázet po sobě takové rostliny, které mají podobné preference, ale vybírat naopak takové, jež využijí jiné živiny. Zapomeňte na rajčata Pamatujme si tedy, že po bramborách určitě nebudeme na stejné místo vysazovat nebo sít například rajčata, papriky nebo lilek. Naopak velmi vhodná bude kořenová zelenina. Za zmínku tak stojí mrkev, ředkvičky, ale také červená řepa nebo celer. Tyto plodiny jednak využijí prvky, které brambory v půdě zanechávají, a jednak jsou dostatečně odolné, aby mohly zůstat v zemi i v pozdním podzimu, což u rostlin ve druhém plánu výsadby uvítáme. Zkuste třeba salát Chceme-li využít pozemek jen pro rychlerostoucí zeleninu, pak bude dobrou volbou ta listová, ať již se rozhodneme pro špenát, nebo třeba klasický salát. Jestliže bychom netrvali na sklizni ještě v tomto roce, můžeme na pozemek zasázet cibuli nebo česnek, které nám udělají radost v příštím roce. close info Art_Pictures / Shutterstock zoom_in Kořenová zelenina je po bramborách dobrou volbou Pozemek pečlivě upravte Fakt, že dobře vybereme následné plodiny, ještě samozřejmě neznamená, že nemusíme pozemek po bramborách vůbec upravovat. Po jejich vykopání bude sice zdánlivě dobře nakypřený, ale bude ještě nutné jej pečlivě urovnat a zbavit hrud, které mohou po pěstování brambor v záhonu zůstat. Zelené hnojení je dobrá volba Ve chvíli, kdy nepotřebujete pozemek znovu využít, bude dobré využít čas po sklizni brambor ke zlepšení kvality půdy. Jak? Je to jednoduché. Bude stačit zasít takzvané zelené hnojení. Jde o rostliny, které necháme vyrůst a před květem je zapravíme do půdy. Rozkládající se zelená hmota jí pak dodá potřebné prvky a působí nejen jako hnojivo, ale také zlepšuje strukturu půdy. Hospodařte v souladu s přírodou Je to právě správné střídání plodin a promyšlené využívání pozemku, co vede k dlouhodobě udržitelné kvalitě půdy a k předpokladu budoucích vysokých výnosů bez nutnosti dodávek syntetických hnojiv. Díky promyšlenému hospodaření tak budeme mít dobře nakročeno k ekologickému zemědělství. Související články close Vaření a recepty Chuť vařených brambor se zlepší k nepoznání: Zkušení kuchaři přidávají do vody jednu surovinu video close Zahrada Zahradník varuje: V tuto chvíli brambory netahejte video Zdroje: savvygardening.com, comparethegardeners.com, plantura.garden/uk

