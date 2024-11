Listopad je pro mnohé sice již spíše časem odpočinku a četby v teple domova za stále delších večerů, ale zahrádkáři dobře vědí, že jejich sezóna ještě tak docela u konce není. Právě nyní je ten pravý čas na výsadbu a výsev zeleniny, kterou sklidíme až příští rok. O které druhy jde především?

Proč bychom měli některé plodiny uložit do země již nyní, tedy na podzim? Je to jednoduché. Budou-li na svém místě již ve chvíli, kdy se začne oteplovat, mohou se probudit a začít klíčit, případně růst, bez zbytečného otálení. O to bohatší úrodu pak můžete příští rok očekávat - a to právem.

Podívejte se na videonávod v youtubovém kanálu Zahradní záchranáři:

Zdroj: Youtube

Česnek zimu přečká bez problémů

Jednou z plodin, kterou bychom měli zasadit již v listopadu, je bezesporu česnek. Nemusíte se bát, že přes zimu zmrzne. Pokud dodržíte základní pravidla, nic se mu nestane. Naopak - přes zimu si již stihne vytvořit kořenový systém, který mu brzy zjara pomůže k rychlému startu.

Pro podzimní výsadbu jsou vhodné odolnější odrůdy česneku, jako je například známý Dukát nebo Vekan. Aby se vše podařilo podle vašich představ, dopřejte česneku jak vhodné půdní podmínky, tak i základní péči.

Připravte mu dobré podmínky

Vyberte záhon, který bude v létě na teplém a slunném místě. Půda by měla být lehčí a dobře propustná, zrytá do 20 centimetrů. Pamatujme si, že pod česnek nesmí přijít chlévský hnůj, naopak kompost bude vhodnou volbou pro základní výživu. Nedejte se ale zlákat představou, že tak krásnou úrodu, jakou dal záhon letos, dá stejná půda i v roce příštím. Česnek by se na jedno místo měl vrátit nejdříve po čtyřech letech.

Jakmile bude vše připraveno, česnek rozdělte na stroužky, ošetřete Sulkou a vysázejte do řádků ve vzdálenosti 20 centimetrů od sebe. Podobná bude také vzdálenost mezi řádky, jejichž hloubka by měla dosahovat 10 cm. Pamatujte, že je třeba vše stihnout dříve, než odpolední teploty klesnou pod 8 °C.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Česnek rozdělte na stroužky a ošetřete Sulkou

Zasaďte i cibuli

Kromě česneku vysaďte také cibuli. Opět vyberte odrůdu, která tento způsob pěstování preferuje, tedy některou z ozimých odrůd. Úspěch slaví například Shakespeare nebo Radar, ale i další. Pro cibuli platí podobná pravidla jako pro česnek, tedy i ona lépe poroste v lehčí písčité půdě a jako takzvaná plodina druhé tratě nesnese chlévský hnůj, zatímco kompostem ji každý zahrádkář potěší. Na připravený záhon ji vysazujeme do 10 centimetrů hlubokých řádků vzdálených kolem 30 centimetrů, a to s mezerami přibližně 5 centimetrů. Vysázené cibulky dobře zahrňte a zalijte.

Kořenová zelenina poroste brzy zjara

Za zmínku stojí ještě další, tentokrát dokonce celá skupina zeleniny. Jde o většinu kořenové zeleniny jako je mrkev, petržel a podobně. Také v jejich případě najdete v obchodech osivo (nejde tedy v tomto případě přímo o výsadbu, ale o výsev), které takové podmínky snáší bez problémů.

Budeme-li hovořit o mrkvi, pak neuděláte chybu s odrůdou Silva nebo třeba Marion, u petržele jde hlavně o variantu Alba. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z nich nebo pro jinou, bude i pro ně třeba důkladně připravit pozemek.

Hrůbky zvýší úrodu

Na čistém záhonu bez plevelů a kamenů je třeba nejprve vytvořit hrůbky, tedy vyvýšené řádky, do jejichž vrcholu uděláte rýhu asi jeden centimetr hlubokou, která bude sloužit jako lůžko pro semena. Ta je vhodné vysévat řídce, ale pravidelně, abyste si na jaře usnadnili práci s jednocením.

Zkušení zahrádkáři doporučují pěticentimetrové mezery. Pak už stačí zasypat trochou další zeminy a bude hotovo. O další práci se již až do jara bude starat sama příroda. Vy ale budete mít čisté svědomí, že jste pro svoji zahradu a budoucí úrodu udělali všechno, co bylo možné.

