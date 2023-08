V srpnu vysejte šruchu, hrášek, ředkvičky nebo rukolu. Za pár dní budete sklízet

Je čas hojnosti a sklizně, odměny za péči věnovanou zahradě. I na sklonku léta však můžete zasít další úrodu, ačkoli je třeba vybírat jen vhodné druhy zeleniny.

Saláty

V srpnu se vyplatí vysít saláty k řezu listů, které můžete otrhávat až do zimy. Vhodný čas nastává také pro lahodný a zdravý kozlíček polníček. Saláty jsou obecně otužilé, ovšem polníček odolností vůči chladu vyniká a pokud v srpnu a září vyroste, za mírné zimy nebo pod ochranou skleníku, foliovníku nebo netkané textilie můžete čerstvé lístky sklízet postupně po celou zimu až do jara. Semena vysévejte v rozestupech kolem 5 cm, do řádků vzdálených asi 20 cm. Vzrostlé sazeničky vyjednoťte na 10 cm. Listovým salátům i polníčku se daří v kypré, na vláhu bohaté, ale zároveň propustné půdě, obohacené kompostem. Do skleníku nebo pařeniště můžete vysít také ozimý hlávkový salát (Altenburský, Humil aj.), který přezimuje a poskytne časnou jarní sklizeň.

Polníček je velmi odolný, v mírné zimě tak můžete jeho listy sklízet až do jara. Zdroj: Shutterstock

Roketa

Velmi rychle klíčí a roste roketa setá. Mladé lístky sklidíte již pár týdnů po výsevu, po seříznutí 2 až 3 cm nad zemí opět dorostou. Nároky má podobné jako salát, ale pro sklizeň mladých lístků ji můžete vysévat hustěji – 2 cm od sebe do řádků vzdálených 10 cm. Semena zasypte pouze tenkou vrstvou substrátu.

Listové hořčice

Podobně můžete pěstovat i listové hořčice a další druhy orientální listové zeleniny (mibuna, mizuna, komatsuna aj.). Jsou dekorativní na záhonu i na talíři, mají neobvyklé chutě – je třeba vyzkoušet, které vám sednou. Právě mladé listy jsou nejlahodnější, starší se hodí k lehké tepelné úpravě.

Barevné listy mizuny se báječně vyjímají v záhoně i na talíři. Zdroj: Shutterstock

Rovněž mladé výhonky kopru můžete seřezávat již pár týdnů po výsevu – pro tento druh sklizně ho můžete sít stejně hustě, jako u rokety.

Šrucha

Šťavnatou, mírně nakyslou chuť má zcela nenáročná a zdraví velmi prospěšná šrucha zelná, která rovněž roste velmi rychle. Dužnaté lístky se hodí do salátů, i se stonky je můžete připravit jako špenát. Semena vysévejte do konce srpna, přibližně 4 cm od sebe, do řádků 20 cm. Šrucha má hluboké kořeny a listy, které umějí udržet vodu, proto není náročná na vláhu. Konzumujte ji co nejčerstvější, neboť brzy zvadne a ztratí křupavou šťavnatost.

Šrucha zelná je velmi prospěšná pro lidský organismus. Zdroj: Shutterstock

Pro časnou červnovou sklizeň příštího roku můžete zasít také ozimou cibuli. A pokud si přejete již v dubnu sklízet zelenou nať, zvolte ozimou cibuli sečku. Sejte přibližně 5 cm od sebe (zjara rostlinky vyjednotíte na 10 cm) do řádků vzdálených 15 až 30 cm a do hloubky až 2 cm. Půda by měla být lehká, promísená s pískem.

Co dalšího lze vysít v srpnu?

Ředkvičky, pekingské a čínské zelí, špenát, čekanku, sladký zeleninový fenykl či hrášek, i méně známou řeřišnici hořkou či potočnici lékařskou.

Zdroj: časopis Receptář