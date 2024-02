Měsíce na začátku roku jsou velice chladné. Mráz ale nemusí zastavit úspěšné sázení. Podívejte se na tři druhy zeleniny, které můžete vysadit již v únoru. Budete mít velice brzkou úrodu.

Sice je únor, což znamená, že venku panuje veliký chlad a mráz, ale to nemusí zastavit výsadbu zeleniny. Je třeba si dávat pozor, abyste vše vysadili správně a zelenina tak nedošla k újmě. Ale jak uvidíte, sázet tyto tři druhy zeleniny již na začátku roku není vůbec složité. Je jen potřeba vědět, jak na to. Se správným postupem budete mít velice brzkou úrodu a budete moci sklízet plody dobře odvedené práce opravdu brzy.

Video o výsadbě zeleniny v únoru si můžete pustit na Youtube kanále Zahrada:

Zdroj: Youtube

Jak na to

Počasí v tomto měsíci může být někdy nevyzpytatelné. Ale existují tři druhy zeleniny, které můžete zasadit i v mrazu a nepředvídatelném počasí. Těmi jsou rajčata, okurky a ředkvičky. Je důležité, aby tato zelenina byla v takovém prostředí, kde se dobře nastartuje její vegetační období. Proto vaše ředkvičky, okurky či rajčata zasaďte buď ve skleníku, kde budou hezky pod krytem, nebo na teplém okenním parapetu. Je to totiž zelenina, která opravdu potřebuje teplo. Únor je měsícem, který velice hraničí s příchodem jara, což znamená, že je ideálním měsícem pro výsadbu této zeleniny. Pokud chcete pro své sazenice to nejlepší, můžete je přikrýt plastovou plachtou či kartonem. Tím zabráníte podmáčení půdy.

close info Profimedia zoom_in Semínka okurek sázejte do malých květináčů. Mějte na paměti, že je musíte zahrabat opravdu hluboko.

Ideální doba pro sázení

Pokud jste se rozhodli vysadit rajčata, nejvhodnější doba by byl konec února a začátek března. Pokud chcete jen pár rostlin, zasejte semena do samostatných květináčů nebo zásobníků na semena. Jestli chcete vysadit ředkvičky, vysévejte je přímo v místě, kde chcete, aby rostly. Ideální je ředkvičky vysadit v menších úsecích, přibližně 30 centimetrů od sebe. Je nesmírně důležité je zalévat málo, ale nepřetržitě. Pro výsadbu okurek je důležité vysázet semena ve skleníku 2 centimetry od sebe. Je potřeba je zasadit velice hluboko do menších květináčů.

Zdroje: www.semena.cz, www.dumazahrada.cz