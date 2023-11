Pod jabloněmi se povalují nahnilá jablka a vy si lámete hlavu, kam s nimi? Některá se dají krásně ještě zužitkovat, jiná raději ihned zlikvidujte, mohli byste se jinak připravit o budoucí úrodu!

Potlučená a nahnilá jablka nemusíte ihned vyhazovat. Některé plody válející se pod ovocnými stromy mohou být ještě užitečné. Je však potřeba se ale držet určitých zásad a dobře jablka protřídit. Jinak byste si mohli zadělat na pořádný malér.

Použijte jablka jako hnojivo

Je veliký rozdíl, zda budou jablka viditelně plesnivá a téměř celá shnilá, anebo hniloba bude na jablkách patrná zatím jen zlehka. Taková jablka mohou posloužit jako skvělé přírodní hnojivo pro přípravu záhonů na další sezónu. Jak na to? Podívejte se ve videu na kanále YouTube Blossom – Plant Care & Growing App:

Zdroj: Youtube

Padavky bez plísně snězte

Pokud najdete pod stromem zdravá, ovšem zlehka otlučená jablka. Odneste si je do kuchyně a upečte z nich nějaký lahodný moučník. Potlučené plody se sice nehodí k uskladnění, začaly by hnít, ovšem jsou skvělá k přímé spotřebě. Není tedy nic jednoduššího než z jablek upéct lahodný štrúdl, usmažit lívance, anebo vsadit na francouzskou klasiku tarte tatin neboli obrácený jablečný koláč.

close info Shutterstock zoom_in Z potlučených jablek vykouzlíte i takovou nádheru jakou je galetka.

Nahnilé plody nevyhazujte

Jablka, která vykazují známky hniloby už se k jídlu rozhodně nehodí. Množí se v nich toxické látky, které jsou nebezpečné pro náš organismus. Můžete je ale využít způsobem, jaký je výše na videu, anebo je hoďte na kompost. Máte-li kompost správně vrstvený, jablka v něm zetlí a dodají mu zase jiné živiny. Během tlení se teplota zvyšuje a během tohoto procesu se v ovoci choroboplodné zárodky ničí.

close info Shutterstock.com zoom_in Nahnilá jablka na kompost v klidu vyhoďte. Napadená chorobou ale rozhodně nikoliv.

Popelnice jako poslední možnost

Jablka, která však vykazují onemocnění houbovou moniliózou, zlikvidujte. Rozhodně je však neházejte do bio odpadu. Jablka pod stromem důkladně proberte a snažte se odstranit opravdu všechna nakažená, stejně tak otrhejte i ta, co ještě na stromě zbyla. Monilióza se vyznačuje scvrkáváním plodu a tmavými tečkami. Dokáže přežít v nejrůznějších podmínkách, a proto je důležité s ní udělat krátký proces, aby vám nezničila úrodu i následující rok. Taková jablka patří do popelnice.

Zdroje: www.veronica.cz, www.idnes.cz