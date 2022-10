Chytré triky profesionálů, jak donutit zelená rajčata ještě krásně dozrát

Často se stává, že do příchodu prvních mrazíku nestihnou všechna rajčata dozrát. Věšet hlavu ale opravdu nemusíte! Žádné rajče nepřijde nazmar. Těmito způsoby ještě krásně zčervenají a vy si na nich pochutnáte.

Blíží se první mrazíky a vy máte stále na rostlinách zelená rajčata? Nejdříve omezte zálivku, aby se rychleji vybarvila a dozrála. Pokud to i tak nestihnou, raději je skliďte dřív, než bude ráno pod nulou, jinak byste jim už nepomohli. Možností, jak rajčata sklidit a nechat dozrát, je víc. Jistě si nějaký vyberete z následujících způsobů.

Vytržení celé rostliny

První metoda je malinko náročnější na prostor. Vytrhněte celou rostlinu a oberte ji od špatných listů, které jeví známky plísní či poškození. Poté ji zavěste za kořeny na tmavém místě. Nejvhodnější je půda nebo suchý špajz. Rajčata se krásně vybarví a budou mít nejlepší možnou chuť!

Rostlinu s nedozrálými plody vytrhněte celou, i s kořeny. Zdroj: Shutterstock

Sběr zelených plodů

Druhou variantou je pak otrhat veškeré zdravé plody, které se na rostlině nacházejí. Vyvarujte se sběru poškozených rajčat, ve kterých by se mohla začít množit houba či plíseň. Takové rajče může nakazit i všechna ostatní a vaše snaha o záchranu by byla k ničemu. Trhejte plody i se stopkou, pro výraznější chuť i aroma. Nemůžete však očekávat, že budou stejně výborná, jako ta rajčat, která dozrála na sluníčku. Určitě ale budou chutnat lépe, než kupovaná ze supermarketu.

S rajčaty do krabice

Vyskládejte nedozrálá rajčata do krabice tak, abyste vytvořili pouze jednu vrstvu. Můžete k nim přidat také jedno zralé jablko, které uvolňuje etylen, a tím rajčata rychleji dozrají. Krabici umístěte na teplé místo a pravidelně choďte kontrolovat. Pokud by se vám zdálo, že je nějaké rajče poškozené, je potřeba, abyste ho co nejdříve odstranili.

K rajčatům do krabice můžete přidat jablko, které jim pomůže dozrát. Zdroj: Shutterstock

Máte místo na parapetu?

Místo krabice je možné dát rajčata také na parapet, kam svítí slunce. I v tomto případě můžete přidat jedno jablko nebo zralé rajče. Jednou za čas je choďte kontrolovat. Špatné rajče můžete poznat rovněž podle toho, že kolem něj budou létat octomilky.

Lze je i zpracovat

Pokud nemáte doma příliš mnoho místa, nebojte se zelená rajčata zpracovat. Existuje mnoho receptů, jak je využít. Například si z nich můžete vyrobit skvělé čatní podle receptu v tomto videu:

Dbejte však na to, abyste nekonzumovali denně více jak 100 g nedozrálých plodů. Zelená rajčata totiž obsahují malé množství jedu solaninu. Tepelným zpracováním nebo mléčným kvašením můžete toto množství snížit až o 35 %. I za těchto podmínek je ale nepodávejte dětem.

Zdroje: ceskestavby.cz,abecedazahrady.dama.cz, hobby.instory.cz