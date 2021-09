Co udělat s nedozrálými rajčaty. Nevyhazujte je! Tipy pro nejlepší zužitkování

Rajčata patří mezi rostliny, které plodí, dokud mohou. Přestože jste je během léta pravidelně zaštipovali a na začátku podzimu zastřihli. Proto je možné, že vám na rostlinách zbyla zelená rajčata. Jak je zpracovat?

Rajčata patří mezi oblíbené rostliny, které nechybí snad na žádné zahrádce. Dužnatý plod obsahuje velké množství vitaminu C, vitaminy skupiny B, provitaminu A, minerální látky i ceněné antioxidanty. Studie potvrdily, že pravidelná konzumace rajčat nebo rajčatové šťávy snižuje možnost onemocnění rakovinou a chrání tělo před volnými radikály. Sklenice rajčatové šťávy denně pomáhá s hubnutím a snížením „špatného" LDL cholesterolu v krvi.

Nechte je dozrát

Zelená rajčata nemusíte vyhazovat. Jednoduchým trikem je můžete donutit, aby se začervenala. I když nebudou tak chuťově plná jako ta, která dozrála na slunci, blahodárné látky obsahovat budou. Z rostlin skliďte nejlépe celé hrozny zelených rajčat. Uložte je do krabice nebo do přepravek vyložených pečícím papírem nebo novinami. Mezi ně vložte zralá jablka. Ta uvolňují etylén, který napomáhá k dozrávání plodů. Krabici uložte buď na parapet nebo do kuchyně. Nezapomeňte ji pravidelně kontrolovat.

Zelená rajčata nemusíte vyhazovat. Jednoduchým trikem je můžete donutit, aby se začervenala. Zdroj: Alena Brozova / Shutterstock

Finta starých Italů

Pokud plody drží pevně na větvičkách, zkuste použít trik starých Italů. Nejprve rostliny zkontrolujte a odstraňte všechny listy a i poškozené, prasklé nebo napadené plody. Poté keře vytrhněte i s kořeny a zavěste „vzhůru nohama" na půdu nebo do zimní zahrady, kde budou chráněny před mrazem. Rajčata se postupně začervenají a vydrží vám déle než utržená.

Jedovatá rajčata

Ještě v 19. století panovalo přesvědčení, že i červená rajčata obsahují jedovaté látky, obdobně jako příbuzné rostliny z čeledi lilkovitých. Proto se lilek rajče nebo též rajče jedlé (Solanum lycopersicum či Lycopersicon esculentum) pěstovalo pouze jako okrasná rostlina. V zelených plodech jsou obsažené glykoalkaloidy, kontrétně alfa-solanin. Množství této jedovaté látky závisí na druhu, velikosti a zralosti plodů. Zráním a tepelnou úpravou se postupně snižuje. Denní příjem alfa-solaninu se odhaduje na 0,04 mg/kg tělesné hmotnosti. Podle serveru bezpečnostpotravin.cz „Z důvodu absence údajů o chronické toxicitě nebyla dosud stanovena hodnota NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), a tedy ani hodnota přípustného denního příjmu ADI (Acceptable Daily Intake)." I přesto byste měli být při konzumaci nezralých rajčat opatrní. Už 25 gramů solaninu může způsobit nevolnosti, zvracení nebo žaludeční křeče. Přesně takové množství je asi v jednom nezralém syrovém rajčeti.

Už 25 gramů solaninu může způsobit nevolnosti, zvracení nebo žaludeční křeče. Zdroj: Sunovic / Shutterstock

Čatní ze zelených rajčat

Spousta lidí miluje kyselou chuť zelených rajčat. Proto se z těchto plodů nejčastěji připravuje čatní. Zkuste ho i vy. Budete potřebovat 1 kg zelených rajčat, 1 velkou cibuli, 6 stroužků česneku, 1 polévkovou lžíci soli, 1 kávovou lžičku kari, 1 kávovou lžičku mletého zázvoru, 1/2 kávové lžičky pálivé papriky, 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek octa a 3 polévkové lžíce opraných rozinek. Rajčata oloupejte a tyčovým mixérem je rozmixujte společně s cibulí a česnekem. Suroviny pak posypejte solí, kari, zázvorem a paprikou. Přidejte cukr, ocet, rozinky a vše vařte cca 15 minut. Mezi tím si připravte čisté sklenice. Po uvaření je naplňte a uzavřete víčkem. Podávejte k masu nebo k sýrům. Nekonzumujte více než 100 gramů čatní denně.

