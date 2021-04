Jaké bude počasí v druhé půlce dubna. Na co se připravit, co v ní sít a sázet?

„Duben, ještě tam budem." Řeč je o kamnech, které bychom ještě neměli vypínat. Počasí v druhé polovině dubna totiž bude stále aprílové. I když nás čekají příjemnější teploty, slunce si moc neužijeme.

Druhá polovina dubna odstartuje polojasným počasím a příjemnými deseti stupni nad nulou. Od 18.4. do 23.4. však meteorologové slibují přeháňky. Denní teploty se budou pohybovat od 12 °C do 13 °C. Tyto teploty, s navýšením místy až do 16 °C, se budou držet až do konce měsíce. Poslední dubnový týden se však vyjasní. Předpověď slibuje skoro jasné až jasné počasí, místy opět přeháňky. Zahrádkáře však potěší, že také noční teploty už neklesnou k nule. Měly by se pohybovat od 1 °C do 4 °C. (Zdroj: www.accuweather.com)

První sklizeň

Pokud jste aktivní zahrádkář, již máte připravené záhony, ořezané stromy a keře a vysazenou ranou jarní zeleninu. Druhá polovina dubna je už v režii první sklizně. Koncem měsíce si již můžete pochutnat na chřestu, ať zeleném či bílém a rebarboře. Sklidit můžete také živinami nabitý špenát, který jste vyseli v prvních březnových dnech. Se sklizní však nečekejte do doby, kdy bude mít rostlina tendenci jít do květu, bude totiž hořknout. Pokud je vaše zahrádka umístěna na jih, je možné, že již můžete sklízet rané ředkvičky. Pokud chcete ředkvičky pěstovat nadále, můžete je vysít ještě jednou. Použijte však odrůdy s krátkou dobou vývoje. Sklidíte je už koncem května.

Konec výsadby cibule

Konec měsíce je ideální k výsevu tykví a okurek ve skleníku. Pokud nemáte skleník, zkuste rostliny zahřát odspodu pomocí kompostu. Proti chladnému vzduchu je pak chraňte bílou netkanou textilií. V tomto období byste již také měli dokončit výsadbu cibule sazečky či španělské obří cibule. Jelikož již nehrozí mrazy, je toto období skvělé pro její otužování.

Milovníci brambor by od poloviny dubna měly předklíčenou plodinu sázet Zdroj: Shutterstock.com / rodimov

Teplá půda je základ

Milovníci brambor by od poloviny dubna měli předklíčenou plodinu sázet do již vyhřátých a pohnojených řádků. Pokud ještě není půda prohřátá, raději počkejte až na konec měsíce, brambory totiž potřebují hodně slunečního záření a tepla. Rané brambory vysazujte 30 cm od sebe. Otužené sazenice rané kedlubny můžete také začít vysazovat již od poloviny měsíce. Pokud chcete tuto skvělou zeleninu sklízet i na podzim, koncem dubna si začněte připravovat sadbu. Podobně je na tom také květák a brokolice. Květák, který se má vysazovat v červnu, je třeba připravit již v polovině dubna. Na jeden metr čtvereční budete potřebovat 2 g osiva. Také brokolici můžete vysévat již do volného záhonu. Sklízet byste měli na konci května.

Nenáročná zelenina, která poroste i na balkóně, to je šťavnatá cuketa. Zdroj: J Davidson / Shutterstock.com

Příprava pozdní zeleniny

Nenáročná zelenina, která poroste i na balkóně, to je šťavnatá cuketa. Konec dubna je ideální k výsevu do kořenáčků. Sežeňte si kořenáčky o průměru 8 cm, naplňte je kompostovanou zeminou a vložte do ní 3 semena cuket. Nádoby umístěte do zatepleného pařeniště nebo na parapet.

I když předpověď neslibuje extrémní teplé počasí, myslete na dostatečné větrání skleníků, fóliovníků a pařenišť. Rostoucí rostliny také potřebují čím dál tím více vody. Zalévejte je tak každý druh den. (Zdroj: www.thegardenhelper.com)