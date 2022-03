Zahrabte vejce do půdy nebo květináče a uvidíte zázrak

Zkusili jste už někdy zahrabat vejce do půdy ve vaší zahradě? Pokud ne, počkejte ještě pár týdnů a rozhodně byste to pak měli zkusit. Nebudete věřit vlastním očím, a to už po pár dnech! Navíc kromě vejce dokážete skvěle využít i vaječné skořápky. Draslík a hlavně vápník budou skutečným darem pro vaši zahradu.

Pokud používáte na své zahradě, ale i v květnících skutečně zdravou půdu, rostliny vám o tom dají vědět. Nedoporučuje se používat příliš mnoho chemikálií, které mohou pěstované plodiny znehodnotit.

Naopak vejce je skvělým pomocníkem. Dokáže posílit živinami vaši půdu a udržet si plodící a krásnou zahradu. A přitom se jedná o zcela přírodní cestu. Vaječné skořápky jsou zásadité a nehodí se na hnojení rostlin, které upřednostňují kyselou půdu, jako například azalky, rododendrony či borůvky. Než budete aplikovat hnojivo z vajec či vaječných skořápek, vždy se ujistěte, zda je to pro ten který druh rostlin vhodný postup.

Ukážeme vám pět geniálních způsobů, jak použít vajíčko pro posílení kvality vaší půdy.

1. Hnojení pomocí celého syrového vejce

Ač se to zdá možná podivné, stačí pouze na dno každé jámy na zahradě nebo na dno květináče jen umístit celé syrové vejce. I ve skořápce, prostě tak, jak je. Poté jej normálně zasypte zeminou nebo hlínou. Postupem času vejce praskne a bude fungovat jako přírodní hnojivo pro vaši výsadbu.

Přínosy použití celého vejce jsou neocenitelné. Vejce obsahuje spoustu kalcia, tedy vápníku, který je pro rostliny velmi důležitý, zejména pro ovoce a zeleninu. Vejce bude uvolňovat vápník do země, což bude velmi dobře prospívat kořenům rostlin, díky čemuž budeme předcházet uhnívání kořenů a mnoha dalším problémům. Pokud do země zahrabete rozbité vejce, bude to fungovat úplně stejně.

Spousta zahradníků věří, že vaječné skořápky jsou vynikající pro výživu zahrady. Zdroj: Eva Foreman/Shutterstock.com

2. Hnojivo z vaječných skořápek

Spousta zahradníků věří, že vaječné skořápky jsou vynikající pro výživu zahrady. Obsahují draslík, sodík a fosforečné kyseliny, jejichž kombinace je ideální jako výživné hnojivo pro zahradu nebo truhlíky. Je to velmi jednoduché, stačí jen skořápky rozdrtit a přimíchat je do země. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud použijete na každou rostlinu skořápky ze 4 až 5 vajec.

3. Hnojivo z rozdrcených vaječných skořápek

V tomto případě stačí jen rozptýlit rozdrcené vaječné skořápky kolem rostliny, aniž byste je pokrývali další vrstvou zeminy. Protože se začnou rozkládat, vápník a další živiny se dostanou do země. To pomůže rostlinám k jejich síle a zdraví.

Vaječné skořápky mohou posloužit i jako přírodní květináč pro bylinky. Zdroj: Shutterstock.com

4. Hnojivo z vaječných skořápek uvařených ve vodě

Další možností, jak použít vaječné skořápky, je jejich rozbití a uvaření ve vodě. Voda či vývar z vaječných skořápek je pak skvělým roztokem pro zalévání vašich rostlin. Zálivka z vaječných skořápek dodá rostlinám vápník a posílí jejich stavbu. Funguje nejlépe na ovoce a na kvetoucí rostliny, jimž tato zálivka pomůže v tvorbě nádherných a bohatých květů. Zálivka funguje i u pokojových rostlin, protože se díky ní výživa dostane až ke kořenům rostliny.

Postačí rozbít několik syrových vajec, smíchat skořápky s horkou vodou a nechat je vyschnout na slunci. Zatímco skořápky namáčíte ve vodní lázni, prstem zevnitř odstraňte všechny nečistoty a zbytky vajec. Pokuste se přitom nechat ve skořápce membránu, která obsahuje nejvíce živin.

Poté dejte uvařit velký hrnec vody se dvěma čajovými lžičkami na prášek rozbitých vaječných skořápek. Obsah vajec si ponechte k snídani nebo k večeři. Kromě zálivky lze vodu použít i na postřik a zavlažování listů.

5. Pěstování mladých rostlinek ve vaječných skořápkách

Poslední možností, jak vejce využít, je použití prázdných skořápek pro vyklíčení semínek v mladé rostlinky. Vaječné skořápky nejenže skvěle vypadají, ale semínkům se v nich opět dostane dostatečných živin. Začneme tak, že čisté vaječné skořápky necháme v kartonu na vajíčka. Do každé skořápky pak lžící umístíme trochu zeminy na semínka. Do každé skořápky umístíme pár semínek a karton se semínky necháme na slunném okně. Doporučuje se občas navlhčit sprejem, aby měla semínka dostatek vláhy. Vždy, když semínka vyklíčí, je lepší slabé rostlinky odstranit, aby ty silné měly dostatek místa. Když jsou rostlinky dostatečně velké, přemístěte je do většího květináče. Při rozbíjení skořápek buďte opatrní a postupujte jemně, abyste neponičily slabé kořínky.

