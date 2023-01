Kompost v lednu vyžaduje vaši pozornost: Co ještě stihnout v lednu na zahradě

S novým rokem přichází i další pěstitelská sezóna a na zahradě je pár věcí, co můžete udělat právě teď v lednu. A určitě byste neměli zapomenout ani na kompost.

Zahrada si zaslouží pozornost po celý rok, jen dle určitého období v různé frekvenci. V lednu sice příroda ještě odpočívá, ale neznamená to, že by nebylo potřeba postarat se o některé záležitosti a rostliny, které se vám později za vaši péči odvděčí zdravým růstem. Co tedy můžete dělat v lednu na zahradě?

Inspirovat se můžete ve videu:

Přeházejte kompost

Lednové dny jsou pro tuto zahradnickou činnost jako stvořené, protože se v tuto dobu nevyužívá. Jestliže je horní vrstva kompostu namrzlá, narušte ji. Vše z povrchu a ze stran, přemístěte postupně doprostřed a naopak. Pokud máte, můžete přidat hnojůvku a močůvku nebo popel ze dřeva, udělejte to. Na jaře se díky tomu dočkáte úrodných záhonů s bohatě vyživenou zeminou.

Právě v lednu je vhodná doba proházet kompost. Zdroj: Profimedia

Zálivka i v zimě

V případě suché zimy bez sněhu je nutné některé rostliny zalévat, především ty stálozelené listnáče a jehličnany, okrasné trávy a občas i trávník. Pokud byste těmto rostlinám vodu nedopřáli, mohly by díky stálému odpařování vody dokonce uschnout. Zalévejte však v den, kdy nemrzne a v následných dnech se neočekávají poklesy teploty pod nulu. Voda se tak vsákne až ke kořenům. S množstvím vody to nemusíte přehánět, ale dozajista ji těmto druhům dopřejte.

Obalte pupeny

Protože letos zatím není nijak chladná zima, může se začít příroda probouzet dříve. Zkontrolujte, jestli se někde neobjevují náznaky nových výhonků či zárodky pupenů a rostlinu ochraňte textilií, slámou či jehličím před případnými mrazy, které se ještě mohou objevit.

Náležitý prořez udělejte i u okrasných stromů a keřů, které by se neměly příliš zahustit. Zdroj: Shutterstock

Ořežte stromy

Právě zimní období je vhodnou dobou, kdy byste měli zbavit stromy starých a neplodících větví, a pokud strom již delší dobu neprospívá, je čas ho pokácet. Jako první byste měli prořezat ovocné stromy, a to jádroviny, tedy jabloně a hrušně.

K této činnosti si vyberte den, kdy nemrzne, ideální je teplota okolo nuly. Náležitý prořez udělejte i u okrasných stromů a keřů, které by se neměly příliš zahustit. Řezné plochy pak ošetřete štěpařským voskem. Ořezané větve můžete rozsekat v drtiči a zakompostovat. Pokud na stromech zůstaly staré plody, je třeba je odstranit, zůstávají v nich také choroboplodné zárodky.

Pozor na škůdce

Zkontrolujte dřeviny a pravidelně na nich odstraňujte druhotnou kůru. Často pod ní hledají úkryt škůdci, kteří jakmile se vylíhnou, napadnou nejen strom, ale i jeho plody. Stejně tak se zde často vyskytují výtrusy dřevokazných hub, které strom také značně poškozují. Kůru lze odstranit speciální škrabkou, kterou byste měli nakonec spálit.

Jak na to, se podívejte v našem videu:

Zdroje: www.nasehobby.cz, www.countryfile.com, www.blizekprirode.cz