5 geniálních nápadů z Francie, co si doma vyrobit z levandule. Podívejte se

Když si vybavíme Francii a zvláště Provence, jednim z prvních obrázků jistě bude levandulové pole končící až někde za obzorem. Tuhle omamně vonící bylinu můžeme běžně vidět i u nás, i když samozřejmě ne v takových lánech. Jde o velmi odolnou rostlinu, jejíž blahodárné účinky jsou nepopiratelné. Jak ji ale můžeme nejlépe využít? Francouzi vědí své a o zkušenosti se rádi rozdělí…

Pokud jste se rozhodli pěstovat levanduli také na své zahrádce, jistě vás napadlo uchovat si její krásu i na později. U této bylinky to naštěstí není problém a ostříhané kvetoucí snítky je možné snadno usušit a použít jako krásnou dekoraci do bytu. To jistě vyzkoušel každý, kdo si tuhle přírodní krásku pěstoval alespoň v květináči. Je ale ještě spousta dalších možností, jak její nejen léčivé schopnosti využít.

Léčivka z Francie

Levandule je léčivka, proto s ní také tak můžeme nakládat – a nebudeme litovat. Její pomoci mohou využít lidé, kteří mají problém s nervovým vypětím, nespavostí nebo třeba bolestmi hlavy včetně migrény. Blahodárně ale působí také na zažívání, dokáže zmírnit bolesti způsobené žaludečními problémy, její účinky ocení také žlučník a játra. Pokud bychom využili levandulový olej, můžeme s ním potírat místa postižená revmatem, zánětem nervů nebo úrazem. Stejně tak urychlí hojení vředů na pokožce a dokáže zlepšit krevní oběh. Zdá se, že je jen málo problémů, s nimiž by si levandule nedokázala poradit.

Levandule je francouzská tradiční bylinka, která si získala srdce i mnohých českých zahrádkářů. Zdroj: Shutterstock

Pro vnitřní užití připravujeme z levandule nálev podobně jako u jiných bylinek. Lžíci levandulových kvítků zalijeme horkou vodou a necháme deset minut odstát. Následně nálev slijeme a je připraven k pití. Je to jednoduché, ale účinné.

Babičky to dobře věděly – levandule provoní celou skříň Zdroj: Pixabay

Levandulový olej je zázrak

Další možností je domácí výroba levandulového oleje. Také na ten bude stačit pět lžic levandulových květů, které nasypeme do dobře vyčištěné a dezinfikované suché sklenice a zalijeme teplým, nejlépe olivovým olejem. Uvedené množství levandule bude stačit přibližně na půl litru oleje. Po týdnu bude olej hotový a připravený k použití. Pokud byste ale chtěli jeho účinky ještě zesílit, je možné použít buď větší dávku levandule v začátku přípravy, nebo postup zopakovat ještě jednou s další várkou kvítků. Takový olej pak pomůže při kožních problémech, kdy zároveň působí odpudivě na bodavý hmyz. Při potírání spánků navodí rychlejší a klidnější odpočinek.

Pro vůni: do koupele i do skříně

Dalším jednoduchým způsobem využití sušené levandule je její přídavek do Epsomské soli, kterou je možné využít do koupele pro její schopnost uvolnění svalů, zmírnění otoku nohou, odbourání stresu nebo jako peeling. Přídavek levandulových květů již tak uvolňující koupel navíc ještě provoní. Silnou, ale nevtíranou vůni téhle fialkově zbarvené bylinky můžeme s úspěchem použít také – po vzoru našich babiček – jako voňavku do skříně mezi prádlo, kde bude působit také jako odpuzovač molů.

Aromatická svíčka pro váš byt

Milujete mihotavé světlo svíčky a rádi byste si vyrobili jednu takovou, navíc aromatickou, ozdobu sami doma? Není nic jednoduššího, než do rozehřátého vosku při jeho zpracování kápnout pár kapek levandulové silice a úspěch je zkrátka zaručen. Zručnější výrobci mohou levandulí svíčku nakonec ještě ozdobit.

Fantastické jsou i levandulové makronky. Zdroj: Profimedia

Něco na zub

Pokud byste se chtěli skutečně přenést až do samotného srdce Francie, můžete si upéct levandulové sušenky nebo třeba bábovku. Levaduli můžeme při pečení použít v každém receptu, do kterého patří buď citronová šťáva nebo kůra. Tyhle dvě ingredience se dokonale doplňují, nemusíme se proto vůbec bát žádných experimentů. Jen je třeba dodržet pravidlo, že někdy méně je více. Do těsta, kterým naplníme běžnou bábovkovou formu, nemůžeme použít víc než jednu polévkovou lžíci levandule. Chuť i vůně bude neodolatelná...

Repelentní kompost

I když by se to mohlo zdát jako mrhání tak krásným a voňavým darem přírody, z levandule můžeme vyrobit také velmi prospěšný kompost. Stačí na podzim ostříhanými zbytky rostlinek proložit běžně založený kompost a na jaře můžeme hnojit materiálem, který bude mít stejné účinky jako repelent. Nechtěný hmyz se pěstované zeleniny ani nedotkne.

Vybrali jste si některou z možností, jak využít tuto krásnou rostlinku?

Zdroje: yageorganics, naturway, gammvert