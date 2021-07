Seznam zeleniny, která vám ještě odplodí, když ji vysadíte do konce července

Léto nám přináší spoustu dobrot ze zahrádky, ale pokud stihnete ještě teď zasadit, můžete se z některé zeleniny těšit dlouhou dobu!

Červenec je krásný měsíc plný sluníčka, koupání a sklizně všeho dobrého, co jste si stihli zasadit a vypěstovat. Někdo místo sklizně nadává na plíseň, slimáky (včetně mě) nebo na kroupy. Neztrácejte naději a zkuste to ještě jednou..třeba to vyjde! Sice už nestihnete vysadit rajčata nebo papriky, ale to přeci vůbec nevadí!

Jak připravit záhon

Odstraňte zbytky po předchozí zelenině. Nezapomeňte na pravidlo střídání plodin, aby půda nebyla z jednotvárnosti unavená. Jednoduše nepěstujte druhy ze skupiny, které jste ze záhonu teď sklidili. Myslete na to, že každá plodina vezme z půdy určité množství živin.

Ideální pro výsadbu v červenci je i zelený salát Zdroj: Profimedia

Co lze ještě zasadit, abyste mohli letos sklidit?

1. Polníček – je odolný vůči mrazům, proto jej lze sklízet i v zimě. Vysejte ho nejlépe v červenci. Miluje sluníčko a půdu s dostatkem humusu.

2. Salát – ten se seje od poloviny července do poloviny srpna. Při koupi semen vyberte správnou odrůdu. Například Jupiter, Mars, Saturn nebo celoroční Merkurion a Medim.

3. Ředkvičky – potřebují humózní půdu a dostatek vláhy. K vysetí se hodí například odrůda Kvinta.

4. Červená řepa – nenáročná plodina, která se vám bude hodit dokonce dvakrát. Mladé listy hoďte do salátu, ale z každé rostlinky utrhněte jen asi tři lístky. A na podzim skliďte zralé bulvy.

5. Černá ředkev – pokud chcete ředkev uskladnit na zimu, ideálně jí vysaďte v červenci. Nemá zvláštní požadavky na půdu. Přihnojit můžete, ale pozor na velké množství dusíku.

6. Kedlubny – potřebují dostatečnou zálivku (jinak jim budou praskat bulvy). Při vybírání odrůd sáhněte po té správné! Ať si nepřinesete domů ranou.

7. Vodnice – brukev řepák vodnice je méně známá zelenina, dříve se konzumovala podobně jako brambory. Chuťově připomíná kedlubnu nebo ředkvičku. Opět přichází do módy, zkuste si jí vypěstovat, třeba vám tak zachutná, že jí budete vysazovat každoročně.

8. Špenát – ten můžete zasadit v červenci i v srpnu. Nesnáší kyselou půdu, pokud máte zralý kompost, přihnojte půdu před vysazením. Potřebuje hojnou zálivku.

9. Keříčkové fazole – dosahují výšky 40 cm a nepotřebují oporu, což je docela výhoda. Stihnout byste je měli vysadit do poloviny července. Později vyseté fazole často zastihne podzimní mrazík a úroda je malá.

10. Čínské a pekingské zelí – tato zelenina je náročná na dusík. Seje se nejdříve v polovině července, protože pokud ho dáte na záhon dříve, vyběhne do květu a neudělá hlávku. Později, kdy už se dny zkracují, bude zelí vědět, že má jít do hlávky. To je věda!