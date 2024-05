close info Dimitrios / Shutterstock.com

Laura Maximová 7. 5. 2024

Letní cibuloviny a hlíznaté květiny přinášejí do zahrady explozi barev a květů, která potrvá až do podzimu. Pokud toužíte po zahradě plné nádhery, nenechte si ujít výsadbu těchto šesti oblíbených druhů rostlin. Do půdy je však vysaďte až v druhé polovině května, kdy se nebezpečí jarních mrazíků již vytratí.

Letní cibuloviny a hlíznaté květiny jsou symbolem rozkvětu a krásy v letních měsících. Jejich výsadba do zahrady či do květináčů přináší radost z bohatého kvetení a okouzlujících barev. Avšak je důležité vyčkat na vhodný čas, který nastane po ledových mužích, aby se rostliny nemusely potýkat s jarními mrazíky, které by jim mohly ublížit. Na video od Zahrada, která léčí o letničkových záhonech se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Jak zasadit letní cibuloviny a hlíznaté květiny Při výsadbě letních cibulovin a hlíznatých květin je klíčové vybrat vhodné slunné stanoviště a připravit půdu. Sazenice se sází do jam či řádků, přičemž hloubka závisí na druhu rostliny. Po výsadbě je důležité rostliny zalít, aby rychleji vyrostly a vytvořily silné kořeny. Výsadba je ideální v době, kdy již nepředstavují nebezpečí jarní mrazy a půda je již dostatečně prohřátá pro správný růst, což znamená ve druhé polovině května. Frézie a jiřiny mají nádherné květy Frézie jsou květiny s nezaměnitelnou vůní a krásnými květy. Jejich barevná paleta a široký výběr odrůd umožňuje každému zahradníkovi najít ty pravé pro svou zahradu. Pěstování frézií může být zábavným a odměňujícím zážitkem. Frézie jsou také skvělé pro řez, takže jimi ozdobíte i vázy ve vašem domě. Jiřiny jsou květiny, které se vyznačují nejen krásou svých květů, ale i jejich rozmanitostí. S množstvím barev a tvarů květů jsou jiřiny skvělou volbou pro každou zahradu. Jejich snadná údržba a dlouhé kvetení je dělá oblíbenými rostlinami. Kromě toho jsou jiřiny atraktivní pro motýly a přispívají k biodiverzitě vaší zahrady. close info pixfix / Shutterstock.com zoom_in Na jarním záhonu můžeme pěstovat gladioly v různých barvách Kaly a gladioly jsou velmi elegantní Zahradní kaly jsou rostliny, které se vyznačují elegantními květy a zajímavými listy. Jejich kvetení od července do října dodá zahradě svěžest a barevnou rozmanitost. Kaly jsou ideální pro záhony, nádoby i truhlíky. Tyto květiny také snadno přitahují pozornost ptáků a hmyzu, což může přispět k ekologické rovnováze vaší zahrady. Gladioly jsou květiny, které vynikají svým nádherným květenstvím a širokou paletou barev. S jejich pomocí lze do zahrady přinést eleganci a šarm, kterému se budou divit všichni kolemjdoucí. Kvetou od července až do prvních mrazíků. Gladioly jsou také ideální pro stříhání a aranžování květinových kytic. Dosny a lilie přináší do zahrady originalitu Dosny jsou rostliny s atraktivními květy a zajímavými listy, které nabízejí širokou škálu barevných možností. Jejich kvetení od července do října přináší do zahrady svěžest a originalitu. Dosny jsou skvělou volbou jak pro záhony, tak pro nádoby a truhlíky. Tyto rostliny také snadno rostou a jsou odolné vůči většině škůdců a chorob. Lilie jsou květiny vyhlášené pro své nádherné květy a vůni. S jejich pomocí můžete do své zahrady přinést eleganci a exotiku. Kvetou od června do září a jsou ideálními květinami k řezu. Lilie jsou také dobrou volbou pro výsadbu v květinových záhonech a jako ozdoba v truhlících na terase či balkonu. Výsadba letních cibulovin a hlíznatých květin je skvělý způsob, jak přinést do zahrady bohatství barev a květů. Vyčkejte však na vhodný čas, až po ledových mužích, a pak se pusťte do práce. S pečlivou péčí a správným postupem výsadby si zajistíte nádhernou kvetoucí zahradu, která vám bude dělat radost po celé léto. Související články close Zahrada Proč na jaře mulčovat zeleninové záhonky a jak to dělat správně video close Zahrada Zlatá pravidla při výsadbě rajčat, která by měl dodržovat každý zahradník video Zdroj: www.youtube.com, www.iprima.cz

