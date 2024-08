Využijte letní úrodu naplno a zhodnoťte ještě záhony po první sklizni. Co můžete ještě vysázet a udělat si dostatečnou zásobu plodů na zimu?

Máte za sebou sklizeň česneku, cibule, květáku nebo jiné zeleniny a zbyl vám volný záhon? Nenechte ho zbytečně ležet ladem, i v polovině léta ho můžete zužitkovat a vypěstovat si tak zásobu chutných a zdravých brambor.

Proč zasadit brambory i během léta

Letní výsadba brambor má hned několik výhod. Do konce léta stihnete vypěstovat další várku brambor, která vám s přehledem vydrží až do jara. Využijete ještě efektivně volného záhonu, zabráníte v něm růstu plevele a zároveň mu zúrodníte půdu. Výhodou je, že v tomto období nehrozí bramborám ani tak velký výskyt mandelinek bramborových, jak je tomu z jara.

Vyberte správnou odrůdu

V tuto dobu vysazujte velmi rané nebo rané odrůdy s dobou vegetace kolem 90 dní. Úspěšní budete určitě s bramborami Anuschka. Můžete vysadit i polorané odrůdy, ale počítejte nejen s menším výnosem, ale i malými hlízami.

Připravte záhon

Nejprve je nutné záhon po sklizni připravit. Odstraňte veškeré zbytky a půdu prokypřete do hloubky alespoň 15 cm.

Následně udělejte v záhonu hluboké rýhy a prolijte je roztokem vody a kravského hnoje. Pak do nich zasaďte brambory, a to na vzdálenost cca 35 cm od sebe. Nakonec je zahrňte a navrstvěte nad každou kopeček hlíny vysoký cca 20 cm.

Hnojení

Základem dobrého vývoje brambor je i dostatek potřebných živin. Namočte granulovaný kravský hnůj do vody, a to zhruba na dva až tři dny. Do 10 l vody přidejte 2 lopatky hnoje a občas se směsí zamíchejte. Na dva a půl metru dlouhou brázdu využijete 10 l tohoto roztoku.

Správná péče

Záhony s bramborami pravidelně zalévejte, pokud je suché a horké letní počasí, zalévejte do rýh mezi brázdami. Brambory občas také lehce okopávejte a hlídejte vlhkost půdy.

Kopčete a mulčujte

Když brambory začnou růst a objeví se první zelené listy, měli byste kolem nich opět nakopčit zeminu, a to do doby, než začnou kvést. Stejně tak je můžete pravidelně nastýlat vrstvou posečené trávy.

Doba sklizně

V létě vysazené brambory sklízejte před prvními mrazy, když nať začne žloutnout a hlízy dosáhnou požadované velikosti.

Tipy

Na záhon po sklizni můžete kromě brambor vysadit i jahody, okurky, luštěniny nebo brokolici.

