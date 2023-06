Co všechno ještě můžete vysít a vysadit v červnu? Je toho víc, než si myslíte

I červen se hodí pro výsev. Víte, co všechno ještě můžete vysít a zasadit právě teď v červnu? Výčet vás možná překvapí.

Zdroje: www.pestik.cz, www.ceskestavby.cz

Naplánujte dobře výsev i sklizeň

I když by se mohlo zdát, že teď v červnu už je na výsev či výsadbu pozdě, rozhodně to neplatí pro mnoho druhů zeleniny. Výsevem či výsadbou v červnu si zajistíte pozdější sklizeň, která však vůbec není od věci. Zatímco během léta se zahradníci nestačí otáčet a jejich zeleň roste, bují, kvete a plodí, na podzim už bývá zeleniny o poznání méně a je to velká škoda.

Jen málokdo pamatuje na možnost sklízet během celé sezony a doba úrody se tak scvrkne na krátké období, kdy je zeleniny až příliš mnoho. Přerostlými cuketami pak podarováváte sousedy a známé, což sice vztahy utuží, ale sklizeň se tak stává logistickým oříškem, kdy je třeba pracovat intenzivně na zpracování i konzumaci nadprodukce.

Červnová výsadba v Plodné zahradě

Nevěšte tedy hlavu a zajistěte si i pozdní sklizeň mnoha druhů vynikající zeleniny.

Na červnový výsev a výsadbu pro podzimní a zimní sklizeň se můžete také podívat v podání pana Petra z Plodné zahrady:

Co můžete na zahradu vysít a vysadit i v červnu?

Červen je měsícem, kdy můžete například bez problémů vysévat kopr a další bylinky. Na ně tedy rozhodně není ještě pozdě. Do této skupiny patří také voňavý libeček, tymián, fenykl nebo saturejka či pažitka. Tyto bylinky dobře klíčí za vyšších teplot a letos je rozhodně stihnete sklidit, i když červen je často poslední možností výsevu.

Vysévat přímo do záhonu můžete také červené odrůdy kedluben. Pokud budete kupovat a vysazovat předpěstované sazenice, dejte si veliký pozor na to, abyste je nezasadili příliš hluboko, pak by se netvořila bulva.

V červnu je možný i výsev kedluben. Zdroj: Profimedia

Z této skupiny zeleniny je možný výsev i ředkve bílé a černé, ředkviček a řepy. Tyto druhy může vysévat do záhonu i v letních měsících.

Další velkou skupinou je listová zelenina. I když má špenát krátkou vegetační domu a od výsevu ke sklizni mu stačí 60 dní, není nejvhodnějším adeptem, protože je během léta rychle do květu. Výsev je sice možný, ale výsledky nebývají tak dobré.

Červnový či červencový výsev semen salátů pro podzimní sklizeň je možný i u hlávkového salátu, který však často vybíhá do květu, proto je lepší ledový nebo listový. Vysévat můžete také čínské zelí či mangold. Některé tyto listové zeleniny mají velmi krátkou vegetační dobu, což znamená, že se z nich budete těšit brzy a o to později je také můžete stále vysévat, jelikož stihnou dostatečně narůst. Dobře se informujte o každém druhu, jsou v nich veliké rozdíly.

Také některé luštěniny můžete vysévat nejen v červnu, ale i v červenci. Rozhodně to platí například o keříčkových fazolích. Také některé hrášky cukrové i luskové je možné vysít v červnu.

I hrášek se hodí k výsevu i v červnu. Zdroj: Popova Tetiana / Shutterstock

I brokolici je možné vysít během tohoto měsíce, ale počítejte spíš s velmi pozdní sklizní. Což ovšem zelenině vůbec nevadí.

Předpěstované sazenice těchto druhů zeleniny je rozhodně možné vysazovat i v červnu s tím, že budou zrát už během léta. Pokud vyberete různé odrůdy nebo přistoupíte k výsevu či výsadbě postupně v rozestupech několika týdnů, zajistíte tím i postupné dozrávání a budete moci používat zeleninu čerstvou, bez nutnosti jejího zpracování a skladování.