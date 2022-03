Seznam zeleniny, kterou můžete už teď v březnu vysévat na venkovní záhony

Jaro už klepe na dveře, teploty se zvyšují a světla je během dne čím dál tím víc. Pokud už netrpělivě vyhlížíte okamžik, kdy konečně vysít první semínka zeleniny, poradíme, kdy se pustit do práce. A také, jakou zeleninu zvolit jako první.

Jakmile se rtuť teploměru přes den udrží okolo 15 °C, je to pro vás signál, že ta nejotužilejší zelenina patří do záhonku. Do obchodu se vydejte pro semínka špenátu, ředkviček, mrkve, salátu či hrášku.

Špenát a křupavý salát

Začněte nejlépe špenátem, který zvládne i občasné chladné březnové ráno, brzké jaro mu dodá na chutnosti a šťavnatosti. Semínka vysévejte do hloubky asi 4 cm, řádky by měly být od sebe asi 20 cm. Máte-li rádi křupavý jarní salátek, vyberte mu záhonky, kam svítí sluníčko, které zeminu pěkně prohřeje. Salát potřebuje stále vlhkou, ale ne přemokřenou půdu. Semínka pro klíčení potřebují dost světla, proto by se měla vysévat na povrch a jen lehce zasypat zeminou.

Sladká mrkev

Máte rádi mrkev? Půdu v záhoně před vysetím pořádně nakypřete, protože jinak by mrkev nemohla dobře růst a výsledkem by rozhodně nebyl její typický podlouhlý tvar. Určitě také záhon nehnojte. Vysejte ji do řádků dle návodu na obalu, použijete-li semínka ve výsevných páscích, ušetříte si pak jednocení rostlinek.

Výsevné pásky jsou praktické. Zdroj: Profimedia

Opora pro hrášek

Hrášek milují děti i dospělí a neměl by na žádné zahrádce chybět. Semínka před výsevem namočte několikrát do vody, zrychlí to klíčení. A do záhonku nezapomeňte instalovat oporu pro budoucí rostlinky. Ředkvičkám nezapomeňte před vysetím semínek pořádně prohnojit a prokypřit záhonek.

Hrášku nezapomeňte na záhonku připravit opory. Zdroj: Profimedia

Netkaná textilie

Nezapomínejte na pravidelnou zálivku a i když se počasí zdá stabilní, raději překryjte záhony bílou netkanou textilií. Kdyby přeci jen uhodily přízemní mrazíky, spolehlivě vaši první jarní zeleninu ochrání. Navíc během krásných dnů, kdy svítí slunce pomáhá udržovat v půdě ideální vlhkost.



