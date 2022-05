Co všechno ještě můžete vysévat v květnu? Stíháte okurky, cukety i brokolici

Ani jste se nenadáli a je květen! Už? Nějak jste v tom fofru zapomněli vysít a předpěstovat své oblíbené plodiny? Nevadí, ještě není všem dnům konec! Stíháte jich určitě ještě dost. Stačí si vybrat!

Protože bylo vcelku dlouhou dobu chladné počasí, možná jste si na výsev ani nevzpomněli. Sice nám už odbíjí půlka května, ale zasít nejrůznější druhy zeleniny ještě stíháte. Výběr nebude dozajista tak široký, ale jsme si jistí, že si z naší nabídky 100% vyberete.

Hrách

Jestliže jste milovníky zelených nasládlých kuliček, hurá do výsevu hrachu! Pokud nechcete mít úrodu najednou, sázejte hrách co tři týdny. Letos toho setí už moc nestíháte, ale 3x by se vám to mohlo vydařit, protože hrách můžete sázet až do konce června. Když se budete chystat na výsev i příští rok, zahajte ho hned na začátku dubna. Jestli chcete zasít pouze jednou, sáhněte po odrůdě Golden Sweet, kterou můžete ujídat postupně, neboť je úrodná delší časové období než ostatní odrůdy.

Brokolice

Z přímého výsevu lze zkusit vysít i brokolici, a to ve sponu 45cm x 45cm. Preferuje světlé místo s kyprou půdou. Po výsevu se doporučuje překrýt záhon netkanou textilií. Na brokolici se můžete těšit zhruba za 2 – 3 měsíce.

Jste milovníky zelených nasládlých kuliček? Hurá do výsevu hrachu! Zdroj: Shutterstock

Mrkev

Pochutnat si můžete letos i na mrkvi. Nebuďte hlavně netrpěliví, protože klíčení mrkve trvá dlouhou dobu. Jestli jste jí vytyčili místo na záhonu, raději si tento kus označte, abyste náhodou při likvidaci plevele nevytrhali i mrkev. Až mrkve vzejdou, je nutné je vyjednotit, aby měly dostatečný prostor k růstu.

Rukola

Roketa se dá vysít i v tomto měsíci, dokonce i v tom dalším! Z tohoto „pozdního“ výsevu půjde hbitě do květu, ale to je paradoxně pro nás přínosem, protože se jedná o samovýsevný druh. Tudíž se na podzim můžete těšit na rukolové hody!

Okurky

Přímý výsev semínek okurky můžete provést až do začátku června. Nachystejte rostlině prostor o velikosti 30 cm. Pokud nás čeká teplé počasí, dočkáme se vykouknutí rostlinky asi za jeden týden. Zálivku provádějte méně často, ale vydatnou.

Ještě stihnete vysít například semínka cukety odrůdy Costates Romanesco, u které se sklízí mladé plody. Zdroj: Shutterstock

Cukety

Ještě stihnete vysít například semínka cukety odrůdy Costates Romanesco, u které se sklízí mladá cuketka. Anebo sáhněte po rané odrůdě Zuboda, kterou sklidíte i za pouhých 6 týdnů po vysazení. Doporučený spon je metr na metr. Rostlina potřebuje dostatečný přísun vláhy.

Náš tip

Rajčata

Ze semínek už to nestíháte, ale pořiďte si sazeničky. A to buď v zahrádkářství, anebo se podívejte na sociální sítě, kde lidé nabízejí přebytky, na které nemají na zahradě již místo. Většina lidí je ráda, že si je někdo vezme a nemusejí je vyhazovat. Sazeničkám vyberte slunné stanoviště, což samozřejmě vyžaduje i pravidelnou zálivku, na které nešetřete. Nezapomeňte rajčata zaštipovat!



Zdroje: www.prozeny.cz, www.zahrada-centrum.cz, www.nazeleno.cz