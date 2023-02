Velký přehled, co a jak vysévat v únoru. Nedělejte chyby, riskujete úrodu

Pěstitelská sezóna se pomalu a jistě blíží, a tak byste se měli náležitě připravit. Co můžete vysévat už teď v únoru?

Přestože je ještě zimní počasí a venku to na žádné velké zahradničení zatím nevypadá, vy se už můžete pustit do práce doma. Zpravidla se ven vysazují nové sazenice již od dubna až května, a tak si můžete doma předpěstovat vlastní kvalitní rostlinky. Začíná se už prodlužovat den, je více světla, tolik potřebného k jejich růstu. Co konkrétně můžete vysévat a jak?

Co vysevát v únoru, vám ve svém videu prozradí pan Petr z Plodné zahrady:

Vlastní sazenice ze semínek jen v kvalitním substrátu

Pokud se rozhodnete, že si vypěstujete některé plodiny přímo ze semínek, zvolte vždy jen ty kvalitní. Používejte vždy vhodný substrát, který si snadno pořídíte už správně namíchaný v každém zahradnictví či hobby marketu. Nikdy pro výsev nepoužívejte hlínu ze zahrady, bývá plná zárodků houbových chorob, které jsou častým důvodem k tzv. padání klíčních rostlin.

Použít můžete také rašelinové tablety, které jsou v současnosti velmi oblíbené a zároveň praktické. Stačí do nich vložit semínko a umístit je do plastové misky, kde je budete jen nepatrně rosit. Poslední roky je hitem mnohých zahrádkářů i výsev do čistého perlitu či vermikulitu, v tomto případě je nutné hned po vzejití dodat rostlině odpovídající tekutá hnojiva. A na jaké plodiny se teď v únoru zaměřit?

Celer

Protože má celer poměrně dlouhou vegetační dobu, je nutné si sazenice předpěstovat včas. Týká se to jak celeru bulvového, tak i listového a řapíkatého. Drobná semena celeru klíčí 2 až 3 týdny při teplotě mezi 15 až 20 °C. Pokud všechna semena nespotřebujete, nevyhazujte je! Mají totiž klíčivost 3 až 5 let.

Protože má celer poměrně dlouhou vegetační dobu, je nutné si sazenice předpěstovat včas. Zdroj: yuris / Shutterstock.com

Mrkev

Pokud se chcete dočkat brzké sklizně raných odrůd, vysejte si semínka také co nejdříve. Semínka mrkve od sebe vysévejte v dostatečné vzdálenosti, ušetříte se tak titěrného vytrhávání a rostlina bude mít více místa k růstu.

Ředkvičky

Ředkvičky jsou zdravou a velmi oblíbenou první jarní zeleninou, která má poměrně krátkou vegetační dobu. Přestože je ve skutečnosti odolná vůči chladu, pozdní jarní mrazíky by mohly mladé sazenice poškodit. Ředkvičky vyžadují vždy dostatek vláhy, a to po celou dobu růstu. Při nedostatku vody jsou pak plody protáhlé a měkké. Semínka vysévejte mělce a až rostlinky vzejdou, vyjednoťte je. Vytrhané kusy řádně omyjte a máte výborný doplněk na chleba s máslem.

Raný salát

Pokud patříte mezi milovníky salátů, jedná se o surovinu, kterou byste si měli vysít také teď v únoru. Protož má salát malá semínka, nesázejte je nikdy moc hluboko, měla by to daleko ke světlu. Vložte je do hloubky 0,5 až 1 cm. Pro rychlé klíčení potřebují teplotu okolo 25 °C. Pozor však na vyšší teploty, při nich jejich klíčivost podstatně klesá. Jakmile salátu obrazí dva malé lístky, můžete každou sazenici přemístit do většího výsadbového květináče.

Košťálová zelenina

V tuto dobu si určitě vysejte i kedlubny, brokolici a květák. Rané košťáloviny jsou jednou z prvních zelenin, kterých se na jaře nemůžeme dočkat. Ke klíčení potřebují především dost světla a teplotu mezi 15 až 20 °C. S jejich výsevem postupujte stejně jako u salátu a jakmile budou mít rostliny 3 až 4 lístky, přesaďte je do vlastního výsadbového květináče. Nikdy je nesázejte hlouběji, než byly původně, bulva by se hůře vyvíjela.

V tuto dobu si určitě vysejte i kedlubny, brokolici a květák. Zdroj: Shutterstock.com / theapflueger

Papriky, rajčata a lilky

Vypěstujte si ze semen i tyto plodiny, nejlépe již z ověřených semen z minulého roku. Právě tyto druhy vyžadují na klíčení vyšší teplotu, a to kolem 25 °C a více. Nové sazenice pak nechte v místech, kde je teplota kolem 19 °C, a to proto, aby se zbytečně nevytahovaly do výšky. Oproti kedlubnám můžete právě rajče a lilek přesadit hlouběji, vytvoří se jim tak lepší kořenový systém.

