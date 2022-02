Kompletní přehled rostlin, které byste měli vysévat v únoru

Už se těšíte? Brzy to přijde. Jaro! Vysejte si rostliny už v únoru, ať se můžete co nejdříve radovat ze zeleně, kterou si pak můžete přesadit do zahrady. V únoru si můžete předpěstovat tyto rostlinky. Připravte se, vyséváme!

Výsev v únoru

Únorový výsev čili předpěstování rostlin lze provádět v domácích podmínkách, případně na zahradě ve vytápěném skleníku nebo několik málo druhů jen tak pod sklo. Nízké teploty a výkyvy by samozřejmě rostliny na zahradě poničily. Jen výjimečně se dají vysévat semena již v brzkém předjaří na záhon.

Některá semena musejí být vystavena chladu. V přírodě se tak děje přirozeně přemrznutím semen vysemeněných z mateřských rostlin. Pojmem stratifikace se označuje dozrávání semen, nejčastěji ve spojení se specifickými podmínkami, které nemusejí být určené teplotou, ale také například kyselostí půdy apod.

Semena určená ke studené stratifikaci můžete umístit do ledničky, ale také na balkon nebo terasu, aby vám doma nezabírala místo. U některých semen je stratifikace nutná po dobu čtyř týdnů, jindy jde až o měsíce.

Bedlivě si přečtěte doporučení prodejce semen, informace o výsevu či stratifikaci uvádí každý prodejce na konkrétním balení semen.

Semena rajčat můžeme vysévat do samostatných sadbovačů.

Vysévání v únoru versus na jaře

Přepěstováním rostlin natáhnete vegetační dobu a maximálně se připravíte na jaro a brzkou sklizeň či kvetení. Semena, jež můžete vysévat do kontejnerů doma už v únoru, se obyčejně přímo do záhonvysévají až během jarních měsíců, kdy už nehrozí mrazy. Pokud propásnete i tento termín, pak si můžete koupit sazenice v zahradnictví.

Zapáleným zahradníkům jistě udělají radost už první klíčky. Předpěstujte si, co máte nejraději. Únorovým výsevem můžete začít s pěstováním zeleniny, ale také okrasných květin, koření i léčivek.

V únoru můžete vysévat tyto rostliny:

Astry (Callistephus)

Barvínky (Catharanthus)

Boryt barvířský (Isatis tinctoria)

Brokolice, kapustky, kedlubny a zelí (Brassica)

Brutnák lékařský, bílý (Borago)

Celer řapíkatý, listový i bulvový (Apium)

Celmisie (Celmisia)

Cibule (Allium)

Citlivka stydlivá (Mimosa pudica)

Černý kořen čili hadí mord (Scorzonera hispanica)

Eukalypty (Eucalyptus)

Fialy (Matthiola)

Hvozdíky (Dianthus)

Chřest Sprengerův (Asparagus aethiopicus) a další

Ibišek súdánský (Hibiscus sabdariffa), konopný (Hibiscus cannabinus) a další

Kalokvěty (Agapanthus)

Kanarína kanárská (Canarina canariensis)

Kejklířky (Mimulus)

Kejklířka (Mimulus x hybridus) Tigrinus grandiflorus

Kohoutek chalcedonský (Lychnis chalcedonica), alpský (Lychnis alpina)

Kopretiny (Chrysanthemum)

Kopřivy (Coleus)

Kozlíček polní (Vallerianella locusta)

Kozlík lékařský (Valeriana officinalis)

Kuklík městský (Geum urbanum)

Lantany (Lantana)

Laskavce (Amaranthu)

Limonky (Limonium)

Mák setý, nahoprutý nebo příbuzný islandský i další

Mařinka vonná (Asperula odorata)

Mochyně (Physalis)

Muškáty (Pelargonium)

Netýkavky (Impatiens)

Laskavec trojbarevný (Amaranthus tricolor)

Levandule lékařská, rozeklaná, francouzská a další (Lavandula)

Lobelky (Lobelia)

Otočník stromovitý (Heliotropium arborescens)

Otočník stromovitý (Heliotropium arborescens)

Pantoflíček celolistý (Calceolaria andina)

Papriky (Capsicum)

Pažitka česneková (Allium tuberosum), pražská (Aliium Schoenoprasum)

Plaménky (Phlox)

Rajčata (Solanum lycopersicum)

Petúnie (Petunia)

Písečnice horská (Arenaria montana)

Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis)

Ředkvičky (Raphanus)

Řimbaba obecná (Chrysanthenum parthenium)

Saláty

Slaměnka křídlatá (Ammobium alatum grandiflorum)

Sléz přeslenitý (Malva verticallata), lesní (Malva sylvestris)

Smyly (Helichrysum)

Srdcovnice (Cardiospermum)

Straček přímořský (Cinararia mairitima)

Šalvěje (Salvia)

Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis)

Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis)