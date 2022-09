Co vysít na zahradu koncem září? Většina lidí to neví a přichází o úrodu

Také v září můžete vysévat do záhonu, ale pokud máte skleník, pak rozhodně právě tam. Není ještě konec sezóny! Do zimy můžete vypěstovat drobnou zeleninu, která sice nedoroste běžných rozměrů, ale je zdravá, šťavnatá a plná chuti. Co byste ještě mohli v září vysít? Je toho docela dost.

Zdroje: hobby.magazinplus.cz, zahradkarskaporadna.cz

Skleníky, fóliovníky a záhony v září

Není všem dnům konec a i v září můžete ještě vysévat. Některé druhy zeleniny zvládnou i mrazíky, jiným vyloženě pospějí a další druhy zeleniny dorostou aspoň natolik, že si můžete užít jejich maličkých, zato šťavnatých a sladkých plodů či listů.

Od zeleniny seté v září nemůžete čekat zázraky, na druhou stranu by byla škoda času nevyužít, když můžete do zimy ještě sklidit čerstvou zeleninu z vlastní zahrádky. Máte-li skleník či fóliovník pak neváhejte. Jestliže budete vysívat jen do záhonu, i tady můžete vypěstovat menší plody, křupavé lístky a nějakou tu bylinku.

Podívejte se na toto krátké video, kde autorka ve zkratce vysvětluje, které druhy vysít a proč.

I září přeje výsevu

Rozhodně stojí za to vypěstovat si nějakou listovou zeleninu. Poměrně hodně druhů snáší podzimní teploty velmi dobře. Vzhledem k tomu, že se bude stále ochlazovat, nelze předpokládat výpěstky srovnatelně velké s těmi pěstovanými na jaře, ale to je jasné.

Mezi takovou zeleninu rozhodně patří špenát a různé saláty. Vyberte si takové, které dobře zvládají i mrazíky, rozhodně pořiďte rané odrůdy. Ve skleníku vám může špenát přežít i celou zimu. Do této kategorie spadá také rukola nebo kozlíček polníček. I hrášek můžete vysít, ale lusků se samozřejmě nedočkáte. Zato hráškové listy lze sklízet a chutnají stejně sladce.

Užijte si ještě zeleně do salátů. Kozlíček polníček lze vysít i v září. Zdroj: Profimedia

Jsou však zeleniny, které žádné mrazy nezaskočí. Naopak po prvních mrazících jsou teprve chutné a konzumovatelné. Na záhoně vydrží bez problému přes celou zimu. Kapustu kadeřavou čili kadeřávek určitě vyzkoušejte. Právě ona je nejen chutná a zdravá, ale také zdobná po celou zimu.

Kadeřavá kapusta patří mezi mrazuvzdornou zeleninu a můžeme ji ponechat na záhonech. Zdroj: fujilovers / Shutterstock.com

Zelenina setá v září je plná chuti

Další možností jsou zeleniny jako ředkvičky, ředkve či méně známá brukev řepák čili vodnice. Všechny tyto bulvy dokáží do zimy dorůst do zhruba poloviční velikosti. Nicméně si můžete pochutnat na čerstvé a šťavnaté zelenině z vlastní zahrádky ještě během podzimu.

Ředkvičky i červenou řepu můžete vysít i v září. Zdroj: cha_cha / Shutterstock.com

Také mrkve můžete vysít. V případě této kořenové zeleniny jde spíš o pobavení než o skutečný výtěžek ze září seté zeleniny. Mrkvičky do zimy dorostou krásně sladké a šťavnaté, tak akorát do salátu nebo dětem na přilepšenou.

Mezi bylinky, které můžete v září vysévat patří například koriandr nebo petrželka. Obě tyto rostliny dokáží venku přezimovat. Pokud si vysejete pažitku, pak samozřejmě není možné mluvit o nějakém velkém pěstování, protože ta se na zimu zatáhne do země. Můžete jí ale najít pěkné místo na kuchyňském okně a budete se z ní moci těšit celou zimu.