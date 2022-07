Co vysévaly naše babičky na záhony po sklizni česneku a proč byste měli taky

Česnek na zahrádce je plodinou vcelku nenáročnou, to ale neznamená, že se o něj nemusíte starat vůbec. Myslete také na to, že se některé rostliny nemusí na jednom místě tolerovat. Totéž platí i o výsevu i sázení dalších plodin po sklizni česneku.

Zahradničení má svá pravidla, nelze nad nimi mávnout rukou, že to nějak dopadne. Ono by to dopadlo, ale špatně. Musíte si o pěstování něco předem zjistit, než se do něj pustíte. Začínajícího pěstitele nenapadne, že by se výsadba plodin na jedno a totéž místo pořád dokola neměla konat. A právě do tohoto tématu dneska zabrousíme trochu více, konkrétně s česnekem.

Česnek z vlastní zahrádky se nedá s kupovaným srovnat. Zdroj: Profimedia

Pěstování česneku

Až budete vybírat pro česnek vhodné místo, vzpomeňte, že se mu bude nejlépe dařit na teplém a sluncem prosvíceném stanovišti.

Před vysazením místo určení odplevelte a pořádně zryjte.

Česnek nemá rád čerstvě hnojenou zeminu, pokud hnojit chcete, použijte například zralý kompost, ale minimálně dva týdny před výsadbou.

Můžete vysadit paličáky i nepaličáky, ale hodí se použít jen české odrůdy, protože dobře prospívají. Paličák má velké stroužky okolo středového stvolu, nepaličák má stroužky menší, které jsou nepravidelně uspořádané v cibuli. Chuťově jsou lepší nepaličáky, i když je zpracování méně pohodlné.

Čím dřív česnek budete sázet, tím hlouběji ho dávejte.

Rozestupy mezi řádky mají být minimálně 25 cm a v řádku mezi jednotlivými stroužky asi 11 cm.

Sadbový česnek je vhodné pořídit přímo u pěstitele. Česnek z obchodu lze použít také, ale nedoporučuje se to, neboť to nese velká rizika (lze si snadno zanést do zeminy nejrůznější choroby).

Sklízení česneku záleží na tom, zda pěstujete paličáky nebo nepaličáky. Do sklizně paličáku se pusťte tehdy, kdy má stále 5 dužnatých listů. Nesmí být ale suché, nažloutlé být mohou. Nepaličák se sklízí v době, kdy se nať ohne k zemi a začne žloutnout u více jak poloviny vysazených rostlin.

Zálivku u česneku řešte pouze v případě dlouhého sucha a velkých veder, jinak jsou dostačující srážky.

Mezi stroužky česneku nechávejte dostatečné místo, aby budoucí rostlinky měly dost prostoru pro růst. Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Co zasadit po česneku

Protože se česnek sklízí poměrně brzy, můžete si po něm ještě něco dobrého vypěstovat. Ideální je zelenina s krátkou vegetační dobou. Česnek by se nikdy neměl na jednom a tom samém místě pěstovat opakovaně.

Jahody – jahody lze sázet v srpnu a září, což už na záhonu po česneku nebude ani vidu ani slechu. Vysazené jahody by měly být zdravé, neboť půda po česneku je nasáklá jeho vůní, což se skvěle hodí pro odpuzení škůdců. Navíc česnek zeminu dezinfikuje.

– jahody lze sázet v srpnu a září, což už na záhonu po česneku nebude ani vidu ani slechu. Vysazené jahody by měly být zdravé, neboť půda po česneku je nasáklá jeho vůní, což se skvěle hodí pro odpuzení škůdců. Navíc česnek zeminu dezinfikuje. Okurky – ty budou růst po česneku jako zběsilé. Vybírejte spíše rané odrůdy.

– ty budou růst po česneku jako zběsilé. Vybírejte spíše rané odrůdy. Luštěniny – hrášek vám v půdě po česneku bude prospívat jedna báseň, taktéž fazol.

– hrášek vám v půdě po česneku bude prospívat jedna báseň, taktéž fazol. Brokolice – i brokolici můžete vysadit po česneku. Rozhodně k ní ale nedávejte rajče, to by ideální kombinace rozhodně nebyla.

POZOR! Po česneku nikdy nepěstujte brambory!

Sklízení česneku se odvíjí od toho, zda pěstujete paličáky či nepaličáky. Zdroj: Shutterstock

Co vysít po česneku

pekingské zelí

ředkvičky

černá ředkev

japonská ředkev

salát

kopr

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, radimejak.cz, www.cesnek.cz