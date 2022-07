Co vysít na zahradu v srpnu? Sklízet budete už za pár týdnů

Půlka prázdnin je za námi. To pěkné vždy rychle utíká. Přemýšlíte, co byste ještě mohli v polovině léta vysít, abyste si ještě stihli sklidit? Máme pro vás výčet toho nejlepšího!

Jsme na přelomu července a srpna a zahrádka nám v tuto dobu krásně kvete a plodí, na některých záhonech je dokonce už pusto prázdno, což je ale škoda, neboť si i v srpnu můžete vysít mnoho plodin, které úplně v klidu ještě sklidíte.

Špenát

V říjnu můžete sklidit mladé listy špenátu ze semen vysetých v těchto dnech. Vysejte semínka nejlépe do kypré půdy promíchané s vyzrálým kompostem. Špenát umístěte na záhon, kde je polostín, a po dobu klíčení udržujte půdu neustále vlhkou. Mladé listy špenátu jsou vhodné k tepelné úpravě, ale i do salátů za syrova.

Mladý špenát můžete sklízet do listopadu. Zdroj: Shutterstock.com / Deyan Georgiev

Salát

Jeho pěstování není nijak náročnou záležitostí. Sáhněte po odrůdách Cassini, Larsen nebo Amur. Znáte baby leaf systém? Tento styl pěstování je vhodný pro nedočkavce, protože lze sklízet přibližně 30 – 45 dnů po vysetí. Semena salátu se dávají přímo do zeminy na zahrádce. Sklízí se mladé listy, které jsou plné vitamínů a jsou neskutečně křehké.

Ředkvičky

Ředkvičky klidně vysaďte až v druhé půlce měsíce, abyste si je mohli sklidit ke konci září. Tato kořenová zelenina je jedna z nejvděčnějších. Vyberte například odrůdy Kvarta, Kvinta nebo Viola.

Domácí ředkvičky jsou nejlepší a pozdní sklizeň vás jistě potěší. Zdroj: Shutterstock.com / Hirundo

Fenykl

Jestliže zasejete fenykl do půlky srpna, sklízet ho budete začátkem října. Do noty nám hrají i zkracující se dny, protože zabrání rostlince vybíhání do květu, které je pro nás nežádoucí. Zasejte fenykl nejlépe do polostínu a dopřejte mu pravidelnou zálivku. Sklízí se cirka 10 cm velké bulvy.

Rukola

Roketu si stíháte zasít na světlé místo, za zhruba šest týdnů můžete sklízet. Je to nenáročná rostlinka, která obohatí vaše pokrmy svou nezaměnitelnou chutí.

Vypěstovat stihnete i nezaměnitelnou rukolu. Zdroj: Shutterstock.com / Anna_Andre

Kopr

Hodí se nejen do koprovky! Vykouzlit z něj v kuchyni můžete mnoho vynikajících delikates. Jestli kopru dopřejete slunečné místo s propustnou půdou a s pravidelnou zálivkou, lze sklízet mladé lístky už několik týdnů od výsevu. Pokud potřebujete koprová semena, uřežte celé okolíky (když zrovna dozrávají) a pověste je semínky směrem dolů na dosušení. Nezapomeňte ale pod sušící se rostlinu umístit noviny, aby semínka padala na ně.

Vodnice

Brukev řepák vodnice je pěstována pro své bulvy. Ke sklizni by neměla přerůst velikost tenisového míčku. Pozapomenutá zelenina, která si ale na vašem stole místo rozhodně najde. Uděláte z ní vynikající pomazánku, přílohu k masu nebo si na ní smlsnete jen tak za syrova.

