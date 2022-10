Co teď vysít a vysadit na záhony, abyste sklízeli i na podzim a v zimě

Sít se dá i teď na podzim, když je chladněji. Jen výběr semínek musíte přizpůsobit novým podmínkám.

Když se řekne podzim, většina z nás si představí sklizeň, uklízení a zazimování zahrady. Zkušenější zahradníci ale vědí, že to není všechno! Pro „sázeníchtivé“ totiž sezóna nekončí a zasadit se dá spousta věcí, i když teploty klesají směrem dolů. Jen musíte vědět, kterým rostlinkám chladnější klima nevadí. Tady je pár z nich…

Špenát

Živá síla Pepka Námořníka sice nemá tolik železa, jak se předpokládalo, nicméně dodá vám spoustu vitaminu C, minerálů (zejména hořčík) a vitamin K, který pomáhá zadržovat vápník, takže nakonec kosti budete mít také skoro jako ze železa. Pro podzimní sázení se hodí odrůdy špenátu jako jsou například Monores, Hudson F1, Matador nebo Winterriesen (ta je dokonce celoroční).

Špenát není choulostivý a nižší teploty mu nevadí. Zdroj: Profimedia

Pokud už semínka máte, pusťte se do díla! Špenát si potrpí na středně těžkou humusovitou půdu s přídavkem hnojiva. Semínka vysejte v řadách, které jsou zhruba 20 centimetrů od sebe. Ideální hloubka výsevu jsou 2 – 3 centimetry. Počítejte s tím, že až rostlinky povyrostou, bude potřeba je trochu protrhat, aby silnější kusy měly více místa na svůj růst. Sklízet můžete už za 5 – 6 týdnů!

Listy mladého špenátu můžete sklízet už za pět týdnů. Zdroj: Profimedia

Salát Kozlíček Polníček

Chuťově připomíná hlávkový salát, ale na rozdíl od něj, je mrazuodolný a dá se pěstovat i přes zimu. Tyhle křupavé lístky jsou plné minerálů (zejména železa, hořčíku, draslíku a vápníku), kyseliny listové a vitaminů A, E a C (céčka má dokonce víc než je v citronech). Polníček je doporučován jako jídlo proti stresu a údajně pomáhá zlepšovat pracovní výkonnost a koncentraci. No není to dobrý parťák na (pod)zimní dny a večery? Tenhle křehký salát vám dobře poroste na slunném záhonu s propustnější půdou. Vysévejte ho do rýh s hloubkou 1 cm. Řady by měly být od sebe vzdálené 25 cm, aby salát mohl hezky růst. Snažte se dát polníčku co nejvíc vláhy, aby prospíval. Při chladnějším počasí ho zakryjte netkanou textilií, která ho ochrání před případnými mrazíky. Polníček sklízíte v momentě, když mu naroste čtvrtý pár lístků.

Polníček můžete pěstovat i doma na okně. Zdroj: Profimedia

Vodnice

Zatímco v Čechách není moc známá, ve Francii, Anglii a Japonsku má své obdivovatele. Na první pohled působí jako obrovská ředkvička, která však chuťově připomíná křížence mezi ředkvičkou a kedlubnou. Pro vás je důležité vědět, že tahle buclatá krasavice je plná vody a vlákniny. Její kalorická hodnota je skoro mizivá, proto je ideální svačinkou pro všechny, kdo mají kila navíc. A pozor, vodnice zklidňuje, což se při podzimních chandrách docela hodí. Zeleninu vysejte do jamek po dvou semínkách. Rozestup mezi nimi by měl být asi 15 centimetrů. Vodnice je žíznivá a potřebuje častou a vydatnou zálivku. Jakmile vyklíčí, je potřeba slabší lístky odstranit, aby se silnější rostlinka mohla vyvíjet. Zeleninu můžete sklízet i mladou, když bulva dosáhne rozměru 5 centimetrů. Klidně jí můžete zkonzumovat i s listy.

Vodnice je plná vitaminů a prospěje hlavně lidem, kteří drží dietu. Zdroj: Profimedia

Co ještě můžete vysadit na podzim:

Cibuloviny (hyacinty, tulipány, narcisy)

Ovocné keře (angrešt, rybíz, maliník, kanadské borůvky, brusinky)

Ovocné stromy (jabloně, třešně, fíkovník, rakytník)

