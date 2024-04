close info Profimedia / Profimedia

Už nad tím ani nemusíte přemýšlet a dobře víte, co k čemu patří? Znáte ty nejlepší kombinace a máte vyzkoušené, co se nejvíc hodí zasadit k rajčatům? Využijte celý záhon i to, jak se rostliny mezi sebou snáší. Správná kombinace zeleniny se vždycky vyplatí!

Proč je dobré promyslet, co zasadit k rajčatům? Co vysadit k rajčatům, abyste měli skvělou sklizeň? Naučte se plánovat záhony s pomocí pravidel doprovodné výsadby a budete mít našlápnuto na jednodušší zahradničení i lepší pěstební výsledky. Jak je to možné? Nejen střídání plodin na záhonech, ale také jejich vzájemná kombinace jsou klíčové k tomu, aby vám šlo zahrádkaření jako po másle. Mít dlouhý lán plný rajčat se možná vyplatí velkopěstiteli, ale vy si můžete udělat na záhonku takové podmínky, aby si rostliny nejen nekonkurovaly, ale navíc měly na sebe vzájemně pozitivní vliv. Doprovodná výsadba totiž kombinuje takové, které mají ze sebe navzájem vždycky nějaké výhody. Vysoké stíní nízkým, půdokryvné zadržují vláhu vysokým, poskytují si oporu, obohacují půdu, odpuzují škůdce, lákají opylovače. Jednoduše správná kombinace rostlin prospívá všem zúčastněným, ale hlavně vám! Jak na to? Co se hodí k rajčatům? O rajčatech a doprovodné výsadbě vám také mnohé prozradí tento příspěvek z YouTube kanálu Next Level Gardening. Zdroj: Youtube Zasaďte k rajčatům třeba cibuli a česnek! K rajčatům se hodí celá řada zeleniny, bylinek i okrasných květin, díky nimž se bude rajčatům výborně dařit. Pokud ale nechcete mít mišmaš na zahradě a záhonky byste nejraději udrželi prostě zeleninové, spolehnout se můžete například na cibuli a česnek. Česnek je dobře známý svým výrazným aroma, které odpuzuje velké množství škůdců. Právě proto je ideálním společníkem rajčat. Navíc má nejen silné antibiotické, ale i fungicidní účinky, což je dalším velikým plusem pro rajčata, která trpí také na plísně. Podobné je to také s cibulí, případně pórem. I tyto druhy zeleniny se perfektně hodí k rajčatům, a navíc i ony v jejich přítomnosti prospívají. Nejde tedy jen o jednostrannou výpomoc, ale takovou kombinaci, která prospívá oběma stranám. Cibuloviny obecně napomáhají pěstění rajčat tím, že zlepšují podmínky v půdě obohacením o sirnaté látky a tím podporují odolnost proti plísním i růst rostliny. Navíc růst cibulovin není hluboký a rajčatům rozhodně nekonkuruje v příjmu živin či vláhy. Aby výsadba česneku a cibule udělala pro rajčata nejvíc práce, vysazují se do kraje záhonu, kde působí také jako bariéra proti mšicím a dalším typickým škůdcům. Má se zato, že společné pěstování cibulovin a rajčat vylepšuje i chuť obé zeleniny. close info Michelle Aleksa / Shutterstock zoom_in Cibulí a česnekem se hodí záhony s rajčaty lemovat. Jaká jiná zelenina a bylinky patří do záhonu k rajčatům? Pokud toužíte po výsadbě dalších druhů zeleniny k rajčatům, zvážit můžete také mrkev, ředkvičky či některé druhy luštěnin. Nicméně luštěniny se nehodí zase k cibulovinám, proto nejde kombinovat všechno se vším. Z bylinek svědčí rajčatům především petrželka, pažitka a bazalka, také u bylinek se má zato, že významně vylepšují chuť plodů rajčat. Související články close Zahrada Neuvěříte, jaké všechny rostliny se dají jíst a jak skvěle chutnají video close Zahrada Pokud toto zahrabete na zahradě, nebudete muset zalévat tak často video Zdroje: plantura.garden, gardeningchores.com, thespruce.com

