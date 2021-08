Jaké rostliny zasadit na záhonech po česneku? Jedna plodina je zcela nevhodná!

Myslete na to, co s čím nebo po čem sázíte či sejete! Některé plodiny se spolu nesnesou a jiným to pro změnu svědčí. Víte třeba, co je vhodné sázet po česneku a co mu rozhodně neprospívá?

Zdroje: www.zahrada.cz, abecedazahrady.dama.cz

Po sklizni česneku můžete zasadit několik plodin, které budou prospěšné pro plození a úrodu rostlinek následujících. Ke sklizni česneku dochází v létě, proto je nejvyšší čas zapřemýšlet, co po něm zasadíte.

Podívejte se s námi na sedm plodin, které jsou na záhonku po česneku ideální a na jednu, na kterou raději zapomeňte!

Okurky

Okurky patří mezi tu nejvhodnější zeleninu, která se dá po česneku na záhonek zasadit. Zvolte ale ranné odrůdy, které kvetou přibližně po měsíci. Pokud chcete úrodu ještě více urychlit, táhněte nad nimi agrofiber nebo film. To pomáhá zvyšovat plodnost a prodlužuje dobu plození.

Ředkvičky

Ředkvičky musí mít dostatek tepla a čím déle na ně dopadá denní světlo, tím lépe. Z toho důvodu se vysévají v srpnu. Milují teplo a polovina léta je ten pravý čas, neotálejte s tím tedy. Ředkvičky musí do země po česneku co nejdříve.

Listová zelenina je plná nejrůznějších vitamínů, detoxikuje a podporuje naši imunitu Zdroj: Irina Fischer/Shutterstock.com

Listová zelenina

Listová zelenina je plná nejrůznějších vitamínů, detoxikuje a podporuje naši imunitu. Je lepší ji sklízet na podzim a jíst ji co nejčerstvější. Čím déle ji skladujete, tím více ztrácí prospěšných látek.

Baklažán

Baklažán se velmi dobře snese se zelenýma fazolkama, česnekem, brambory, rajčaty a paprikou.

Luštěniny

Luštěniny jsou skvělou volbou pro plodinu, která může růst v půdě po česneku. Nejvíce svědčí hrachu a fazolím. Hrachu se po česneku velmi daří a bohatě plodí. Navíc dozrává na začátku podzimu a připraví vám půdu například pro pěstování zelí, dýní nebo salátů.

Slaďoučké jahody jsou nejen velmi chutným, ale zároveň i zdravým ovocem. Zdroj: shutterstock.com

Jahody

Jahody by se měly vysazovat v srpnu a v září. Skvěle rostou na sklizených česnekových a cibulových záhonech. Keříky díky tomu budou velmi zdravé, aroma po cibuli a česneku odpuzuje škůdce. Česnekové éterické oleje navíc dezinfikují půdu a zbavují ji škodlivých organismů.

Brokolice

Brokolici a růžičkové kapustě se dobře daří po aksamitníku, cibuli, česneku i lichořeřišnici, ale rajčata k těmto plodinám nedávejte. Nesnesly by se.

Brambory

Na brambory si dejte velký pozor a nikdy je naopak nevysazujte po česneku. Problém nastává, pokud přijde mírná zima, pak se bramborám po česneku nedaří, mnohdy zapáchají a brzy se po uskladnění kazí.