Gita Strnadová 5. 9. 2024

Prostor pod jehličnany bývá často nevyužitý a zanedbaný. Přitom i zde může vzniknout krásný koutek plný zajímavých rostlin. Se správným výběrem druhů a několika triky lze i ve stínu jehličnanů vytvořit atraktivní podrost.

Mnoho zahrádkářů považuje místo pod jehličnany za problematické a těžko osaditelné. Je pravda, že tyto stromy vytvářejí specifické podmínky, které ne každá rostlina snese. Tmavý stín, kyselý opad jehličí a povrchové prokořenění půdy mohou komplikovat růst jiných rostlin. Přesto existuje řada druhů, které se v těchto podmínkách cítí jako doma.

Na video od Catchy Garden o tom, co zasadit pod borovice, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Než se pustíte do výsadby, je důležité si uvědomit, že podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétních jehličnanech ve vaší zahradě. Záleží na tom, zda jde o stálezelené či opadavé druhy, jaká je jejich hustota, výška zavětvení a stáří. Například pod vzrostlými a rozvolněnými stromy budou podmínky pro pěstování příznivější než pod hustými mladými jehličnany.

Specifika pěstování pod jehličnany

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují pěstování pod jehličnany, je stín. Většina jehličnatých stromů vytváří celoročně tmavý stín, což omezuje výběr rostlin. Dalším specifikem je kyselý opad jehličí, který ovlivňuje pH půdy. Tento faktor je však často přeceňován a ve skutečnosti může být výhodou pro pěstování vřesovištních rostlin.

Povrchové prokořenění půdy je další výzvou. Kořeny jehličnanů často vytvářejí hustou síť těsně pod povrchem, což může ztěžovat výsadbu a omezovat prostor pro kořeny nových rostlin. V takových případech může být řešením vytvoření vyvýšeného záhonu s navezeným substrátem nebo použití přenosných nádob.

Většina jehličnanů preferuje neutrální až mírně kyselé půdy. To je důležité mít na paměti při výběru rostlin do podrostu. Existují však i výjimky - například tis, borovice černá nebo smrk omorika se dobře přizpůsobí i zásaditějším půdám.

Vhodné druhy rostlin pro stinná místa

Pro osázení okrajů jehličnatého porostu jsou ideální vřesovištní rostliny. Ty dobře snášejí kyselé pH půdy a stinné podmínky. Mezi nejoblíbenější patří pěnišníky a azalky, které jsou dostupné v mnoha kultivarech a různých výškách. Tyto keře můžete doplnit menšími vřesy, vřesovci, pierisy a libavkami.

Ve vlhčím podrostu se výborně daří kapradinám. Ty dodají prostoru pod stromy zajímavou strukturu a svěží zelený vzhled. Dalšími vhodnými rostlinami jsou borůvky chocholičnaté a brusnice brusinky, které kromě okrasné funkce poskytnou i chutné plody.

Pro pokrytí půdy můžete využít půdopokryvné rostliny jako jsou břečťany, barvínky nebo pachysandry. Tyto rostliny vytvoří hustý koberec, který zabrání růstu plevele a udrží vlhkost v půdě.

Nezapomeňte ani na jarní cibuloviny. Sněženky, bledule nebo ladoňky rozkvetou ještě před tím, než se stromy plně olistí, a přinesou do zahrady první jarní barvy.

close info Lucie Peukertová / Shutterstock.com zoom_in Jehličnany mají své místo v horských či podhorských zahradách, kde budou působit vzhledem k nadmořské výšce přirozeně.

Jak upravit půdu pro lepší růst

I když jsou jehličnany známé svými náročnými půdními podmínkami, existují způsoby, jak půdu vylepšit pro lepší růst podrostových rostlin. Začněte tím, že odstraníte přebytečné jehličí a větve. Ponechte jen tenkou vrstvu, která bude chránit půdu před vysycháním.

Půdu můžete obohatit kompostem nebo speciálním substrátem pro kyselomilné rostliny. To pomůže zlepšit strukturu půdy a dodat živiny. Pokud je půda příliš kyselá, můžete ji mírně upravit přidáním vápence.

V případě silného prokořenění zvažte vytvoření vyvýšených záhonů. Ty vám umožní vytvořit novou vrstvu půdy, ve které se novým rostlinám bude lépe dařit. Alternativou jsou velké nádoby nebo truhlíky, ve kterých můžete pěstovat rostliny přímo na povrchu.

Tipy pro úspěšnou výsadbu a péči

Nejvhodnější dobou pro výsadbu jehličnanů i podrostových rostlin je jaro (od března do května) nebo podzim (od začátku září do října). Při výsadbě dbejte na to, abyste nepoškodili kořeny stávajících stromů.

Nově vysazené rostliny budou potřebovat pravidelnou zálivku, zejména v prvním roce po výsadbě. Jehličnany často vytvářejí hustou korunu, která brání průniku dešťové vody, proto je nutné podrost zalévat ručně.

Mulčování je další důležitý krok. Použijte organický mulč, jako je kůra nebo štěpka, který pomůže udržet vlhkost v půdě a potlačit růst plevele. Mulč také postupně rozkladem obohatí půdu o živiny.

Pravidelné přihnojování je důležité zejména u kvetoucích rostlin. Používejte hnojiva určená pro kyselomilné rostliny, abyste nenarušili pH půdy.

S trochou trpělivosti a správnou péčí se i zdánlivě nehostinný prostor pod jehličnany může proměnit v atraktivní část vaší zahrady. Kombinací různých druhů rostlin vytvoříte zajímavé kontrasty textur a barev, které oživí stinná zákoutí a dodají vaší zahradě nový rozměr.

