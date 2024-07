Není už na výsev pozdě? Není! I teď můžete vysít nebo sázet zeleninu, kterou letos ještě sklidíte. Některé druhy jsou také docela zajímavé a neobvyklé a určitě stojí za vyzkoušení.

Červencový výsev

Konečně jste se dostali na zahradu a přemýšlíte, co ještě narychlo zasadit nebo vysít, aby to dávalo smysl? Na některé druhy plodin je příliš pozdě, pro jiné zas příliš horko. Na nic tedy nečekejte a vysejte nebo sázejte předpěstované tyto druhy zeleniny. Až horka pominou, vesele si porostou až do podzimu.

13 plodin, které můžete pěstovat na podzim čili vysít je nyní, vám představí také autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Zahrada pro radost.

Zdroj: Youtube

Když čekanka není čekanka

Pěstovat se dá až do podzimu, a to nejen ve skleníku. Klíčení semen budou vyhovovat vyšší teploty, růstu některých druhů naopak vyhovují i chladnější měsíce, a tak se vůbec nemusíte obávat o to, že na konci prázdnin budou vaše záhony prázdné.

Mnohé druhy zeleniny můžete stále vysévat i během prázdnin, aby vám do konce sezony dorostly do optimální velikosti. Pokud chcete sklizeň uspíšit, můžete si jistě ještě v mnohých zahradnictvích a hobby marketech nakoupit předpěstované sazenice.

Protože autorka videopříspěvku opravdu pěkně popsala letní výsev, můžeme vše jen zopakovat, ale hodí se i několik méně známých druhů okomentovat či poopravit drobnou chybku. Zmiňovaná čekanka rozhodně není ona modře kvetoucí rostlina známá jako cikorka.

Bylina čekanka je ohromně zdravá a nabízí skutečně víc, než jen přípravu bezkofeinového nápoje, nicméně o pěstování této čekanky v létě skutečně nejde. Onou čekankou, respektive čekankovými puky, je listová zelenina podobná zelí nebo salátu. Její lístky jsou ohromně šťavnaté a křupavé, hodí se ji dusit či zapékat nebo jen orestovat na másle.

close info Shutterstock zoom_in Puky čekanky salátové se baječně hodí k masům.

Co vysévat a jak v létě pěstovat?

Vysít i zasadit můžete kromě čekanky především saláty, špenát, různé ředkve, ředkvičky, řepu, ale také kedlubny, brokolice a různé druhy zelí, včetně čínského a pekingského. I když si hrášek či fazolky spojujeme spíš s jarem a letní sklizní, vysévat je můžete i nyní a potěší vás pak začátkem podzimu.

Hlavně nezapomínejte záhony dobře zalévat. Při brzkém výsevu či výsadbě můžete částečně spoléhat na jarní deště. Během léta půda prosychá významně rychleji, a i když se horké dny střídají s bouřkami, i v mezičase je nutné dodat čerstvě osetým a osázeným záhonům přiměřenou zálivku.

Během horkého léta se také může stát, že se zelenina začne vyvíjet pomaleji, než jste zvyklí z jara. Někdy se pak ale pořádně sazenice rozrostou až koncem srpna, když teploty opět trochu spadnou a mladé rosliny už nebude sužovat horko a sucho.

Zkuste vysít aromatický fenykl nebo černou ředkev

Pokud vás lákají nové chutě a neobvyklé recepty, vyzkoušet můžete také například černou ředkev nebo fenykl.

Černá ředkev je zelenina podobné řepě, je velmi kulatá, slupku má černou, ale uvnitř se skrývá čistě bílá dužnina. Tato ředkev je ohromně zdravá, používá se jako jiné typy ředkví nebo ředkvičky do studených i teplých pokrmů.

V případě fenyklu nejde ani tak o semínka, která známe jako koření a čaj, který pomáhá při zažívacích obtížích. Fenyklové řapíky tvoří masivní, ale křehké bulvy, které jsou nesmírně aromatické a vhodné jak k zapečení, tak do salátů.

Budete-li je používat ve studené kuchyni, rozhodně si najděte recept, který vám pomůže zvolit správné plodiny a chutě v kombinaci s fenyklem. Velmi vhodné je bulvu strouhat na velejemné plátky na struhadle nebo pomocí škrabky. Díky tomu bude i tato silně aromatická plodina sice stále výrazná, ale i pro „našince“ v salátech dobře snesitelná.

Zdroje: www.isotra.cz, prozeny.cz, womanonly.cz