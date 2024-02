Vysev, pikýrování, sadba. Také už čekáte až to začne? Začalo! V únoru můžete sít i sázet, jen k tomu musíte mít vhodné podmínky.

Už vás svrbí motyčka? Začněte zahrádkařit už v únoru

Zarputilí zahrádkáři už větří jarní vánek, ale do opravdového jara si ještě počkáme. Nenechte se zlákat vyššími teplotami a vysévejte tak jak by se mělo. A co by se mělo v únoru? Chladnomilné zeleniny můžete vysévat právě teď. Pokud ale netoužíte po sklizni, únor je vhodný i k výsevu květin, které si můžete předpěstovat. I sadba je možná, ale ne všichni si ji mohou dovolit.

S výsevem v únoru vám poradí také Dany ze Zahrady pro zdraví. Na svém YouTube kanálu nabízí celou řadu zajímavých příspěvků, které se všechny týkají zahradničení, a to jak na zeleninové, tak i okrasné zahradě.

Únorový výsev zeleniny i bylinek

Brzký výsev a velmi rychlou sklizeň můžete mít díky listové zelenině. Především rané odrůdy vás potěší už velmi brzy. Perfektní je po mnoha stránkách špenát. Velmi se mu daří i při nízkých teplotách, sklízet či vysévat ho můžete téměř po celý rok, snad jen kromě vyloženě teplých měsíců. Stejně jako špenát i listové saláty můžete vysévat a nezapomínejte ani na méně používanou rukolu nebo šťavnatý kozlíček polníček.

Zálusk si může udělat i na ředkvičky. Pokud budou mít dostatek vody, můžete se těšit na ředkvičky krásně kulaté, šťavnaté a křehké. Také ty můžete brzy sklízet. Nezapomeňte však ani na další kořenovou zeleninu jako je třeba mrkev.

V únoru je vhodný čas také na výsev kedluben, květáku a brokolice. I celer bulvový, listový a řapíkatý můžete vysévat a první děložní lístky se objeví už za dva týdny.

Vysévat a předpěstovat můžete také teplomilné zeleniny, rozhodně také papriky nebo méně obvyklé lilky čili baklažány. I okurky, které budete chtít později pěstovat ve skleníku, se hodí k výsevu už nyní. Na přelomu února a března můžete pomýšlet i na rajčata.

Jestliže ale pomýšlíte spíš na barevné kytky, pak se můžete vrhnout na balíčky se semínky lobelek, petúnií, hledíků nebo plamének. Vysévat se mohou také některé dosny, jiné se množí dělením hlíz.

Sít můžete také bylinky, i když se nejčastěji zmiňuje bazalka a majoránka. Pokud nemáte trvalky v záhonu, určitě si můžete vypěstovat také nové sazenice šalvěje, tymiánu nebo rozmarýnu.

Výsev, ale i sázení je možné i v únoru. Jen musíte mít vhodné podmínky.

Kam sázet v únoru?

Přepichování naklíčených rostlin bude brzy následovat, ale to není ještě to opravdové zahradničení. Jak je to tedy s tím sázením? Zasadit může v únoru sazeničky předpěstovaných rostlin téměř všech zmiňovaných, otázkou je jen kam.

K opravdovému sázení do půdy je třeba ideálně vytápěný skleník, u chladnomilných zelenin alespoň obyčejný skleník nebo fóliovník či zimní zahrada. Nenechte se oklamat příliš teplým počasím.

