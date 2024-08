Chcete si v letošním roce užít další čerstvé úrody? Nenechte záhony po sklizni ležet ladem. Co ještě můžete zasadit za podzimní zeleninu?

Letní sklizeň se pomalu blíží ke konci, ale neznamená to, že byste se již v letošní sezóně nemohli těšit z čerstvě urozené zeleniny. Které druhy ještě stihnete zasadit? Máme pro vás hned několik tipů!

Proč sázet zeleninu na podzim

Podzimní výsadba má několik výhod. Jednou z nich je dlouhá vegetační doba některých druhů zeleniny. Předností jsou i menší nároky na zálivku. Blížící se podzimní měsíce jsou deštivější než v létě, takže rostliny nepotřebují tolik zavlažovat. Mnoho druhů zeleniny má dokonce lepší chuť, pokud je sklizená v chladnějších měsících. Co lze tedy ještě zasadit?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pozdní léto a počínající podzim je ideální na výsadbu česneku.

Česnek

Pozdní léto a počínající podzim je ideální na výsadbu česneku. Jakmile teploty poklesnou na cca 10 až 15 °C, můžete se pustit do práce. Stačí česnek umístit do hloubky cca 4 cm. Díky tomu nehrozí zelenině, že by ji postihla houbová choroba, tzv. fuzarióza, která se projevuje na česneku lehce fialovým zabarvením.

Cibule

Cibule vysazená na podzim vyroste větší a vydrží déle čerstvá. Teplota půdy by neměla být nižší než 5 °C. V tomto období se sází do větší hloubky, tedy zhruba do 9 cm, do řádků vzdálených od sebe 20 až 30 cm, a to v rozestupech 8 až 10 cm. V případě, že chcete sklízet velké cibule, použijte cibulky o rozměrech do 2 cm. V opačném případě sklidíte pouze zelené stonky.

Ředkvičky

Vhodnou dobou pro podzimní pěstování ředkviček je druhá polovina srpna a počátek září. Vzhledem k tomu, že je vegetační doba této oblíbené zeleniny cca 30 až 40 dní, zhruba za měsíc budete moci čerstvé ředkvičky sklízet. Potřebují jen dostatečnou zálivku a trochu podzimního slunce. Pokud by snad nastaly přízemní mrazíky, přikryjte záhon s ředkvičkami netkanou textilií.

Špenát

Špenát je králem listové zeleniny a na pěstování je naprosto nenáročný. A to i na sklonku léta. Podzimní odrůdy se sázejí nejdříve na konci srpna. Využijte záhon po rané zelenině, který je v polostínu, zamezíte tak případnému rychlému vysychání půdy, což klíčícím semínkům špenátu nedělá dobře.

close info Chase D'animulls / Shutterstock zoom_in Špenát je králem listové zeleniny a na pěstování je naprosto nenáročný, a to i na sklonku léta.

Hrášek

Během srpna i celého září je také čas na výsadbu hrášku. Pokud bude příhodný podzim, dočkáte se chutných lusků. Během 2 až 3 týdnů začne hrášek kvést a pak už záleží jen na počasí. Zeleninu lze pěstovat i v nádobách, které lze v případě mrazíků přenést do přívětivějšího prostředí.

Rukola

Konec léta je také časem výsadby pro rukolu. Prvních zelených lístků se dočkáte cca za 6 týdnů. Mějte však na paměti, že rostliny potřebují dostatek prostoru a vláhy.

