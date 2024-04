Pro boj se slimáky má každý zahrádkář svoji vyzkoušenou metodu, ale když přijde skutečná invaze těchto škůdců, většinou stejně spláčeme nad výsledkem jejich řádění. Letos na to ale můžeme jít jinak a není vyloučeno, že vítězství bude konečně na naší straně.

Jak se snažíte se slimáky vypořádat právě vy? Využívaných možností je mnoho a přiznejme si, že ne všechny jsou zařaditelné do kategorie ohleduplných k slimáčí existenci. Jenomže toto je zkrátka boj a v něm některá pravidla přestávají platit.

Slimáky na zahradě nechceme a je přirozené, že dochází i na jejich usmrcování. Možná je to ale zbytečné a mohli bychom se s nimi vyrovnat mnohem mírumilovnější cestou.

Možností, jak ochránit úrodu proti slimákům, je hodně. Stačí se podívat například na youtube na video z dílny Peta K:

Použijte měď

Na trhu je k dostání zajímavý výrobek, který si se slimáky dokáže poradit bez toho, že by muselo nutně dojít k jejich likvidaci. Protože fakt, že my je nechceme v zahradě ještě neznamená, že nepatří do přírody jako takoví.

Co nás tedy zbaví slimáků “bezbolestně”? Jde o měděné pásky, které stačí umístit kolem rostlin, vyvýšeného záhonu nebo například kolem květináče. Jde o samolepicí materiál, takže problémy s jeho instalací mít nebudeme. Vše potom bude fungovat absolutně samo, od nás bude tato metoda vyžadovat jen občasnou kontrolu a udržování pásky v čistotě.

Elektrické upozornění pro slimáky

Měděná páska je podle mnohých ideálním řešením, protože při kontaktu se slizem slimáka dojde k reakci, která vede k mírnému elektrickému výboji a nepříjemnému zápachu. To nevítaného návštěvníka dostatečně poučí a opakovat takovou zkušenost už raději nebude.

V ideálním případě můžete umístit dva pruhy pásky ve vzdálenosti asi jednoho centimetru od sebe tak, aby se slimák nemohl naučit opatrně překážku překonat.

Zkuste se slimáky bojovat obyčejnou vazelínou

Slaná vazelína je sázka na jistotu

Nechcete-li pořizovat měděnou pásku, můžete se pokusit odpudit slimáky od vašich zahradních pokladů pomocí vazelíny. Stejně jako zmiňovanou samolepicí pomůckou opatřete květináč nebo vyvýšené nádoby na rostliny silnější linkou vazelíny.

Přidáte-li do ní trochu soli, je o úspěch postaráno, protože těmto tvorům, kteří sami produkují sliz, je kluzká vazelína přímo odporná a soli se bojí jako bájný čert kříže.

Obyčejná vaječná skořápka

Nelíbí se vám ani jedna z navrhovaných metod? Pak můžete vyzkoušet třeba vaječné skořápky. Ty se hodí hlavně na klasické záhony, které vazelínou určitě neochráníme. Nadrcené skořápky jednoduše nasypte v dostatečném množství kolem záhonu.

Slimáci přes ně velmi neradi lezou, a tak s největší pravděpodobností zvolí raději jinou trasu a také místo, kde budou shánět potravu.

Když sbírat, tak po tmě

Všechny uvedené metody je pak také možné spojit se sběrem slimáků, které pak můžeme vypustit do přírody na místě, kde nám to nebude vadit (ale pozor, ze sousedovy zahrady se spolehlivě vrátí, pokud je nechcete likvidovat, opravdu bude lepší vydat se s nimi dál za obydlenou lokalitu).

Abychom sebrali co nejvíce nezvaných návštěvníků, bude nejlepší vyrazit za nimi v době, kdy vyvíjejí největší aktivitu, tedy po setmění. Neváhejte se vydat do zahrady s baterkou, vyplatí se to. Každý slimák, o kterého bude na pozemku méně, znamená kvalitnější úrodu.

Zdroje: www.theplantman.net, www.gardenersworld.com, www.thespruce.com