Coca Cola na zahradě: Nenapadlo by vás, na co všechno může být užitečná

Těžko říct, zda nás mohou titulky novin či blogů ještě něčím překvapit. Tipy a triky jsou zajímavé téma samo o sobě. Někdy mi není úplně jasné, jak k nápadům a zlepšovákům lidé dospěli, ale to nevadí, hlavně, když to bude fungovat. Zkoušeli jste někdy, co umí Coca Cola na zahradě?

Zdroje: balconygardenweb.com, www.nasezahrada.com

Na co všechno colu používáme?

Asi už jste slyšeli, že colu můžeme použít na všemožné čištění. Nejčastěji se s kartáčem a lahví hnědého bublinkatého nápoje vrháme na jízdní kola, toalety, mince i zašlé šperky. Odstraní rez, zašlé spáry v dlažbě, vjezd do garáže, ale také nánosy mastnoty na sporáku. Prý dokáže vyčistit skvrny od mléka nebo optické brýle. Kutilové colou odstraňují i staré barevné nátěry, skvrny od oleje, lepidla nebo krve.

U všeho zmíněného sama sebe ujišťuji, že určitě vše na závěr opláchnou čistou vodou. Představa lepkavého povrchu mi nahání hrůzu. Nejen proto, že bych se mohla přilepit, ale také kvůli mravencům i jinému hmyzu.

Past na slimáky

Zpět do zahrady. Pěstitelé si sladký nasycený nápoj pochvalují a s oblibou jej používají na odchyt nechtěných návštěvníků jejich záhonů. Především jde o slimáky a různé druhy brouků. Vyzkoušejte, zda bude chutnat i vašemu hmyzu. Pro slimáky a brouky je ideální miska v blízkosti záhonů, kam je chcete vylákat.

Pro slimáky a brouky je ideální miska v blízkosti záhonů Zdroj: Lisa-S /Shutterstock.com

Slaďoučká vosí vábnička

Během letní sezony a zrání ovoce, nás může častěji trápit přítomnost vos v okolí našich domků a chalup. Vosy přitahuje sladké ovoce nebo jídlo chystané venku. Na rozdíl od včel, nás dokážou vosy i docela potrápit svojí přítomností. Slaďoučká cola bude vonět i vosám. Pokud vás obtěžuje jejich výskyt, rozvěste po zahradě, ale dál od posezení, plastové láhve s několika centimetry coly na dně. Pro odchyt létajícího hmyzu je ideální PET láhve, kam vosa vlétne, ale už nedokáže vylézt ven. Vyzkoušejte několik velikostí, je v nich rozdíl.

Kompostování s colou

Dalším nápadem, jak použít colu v zahradě je prolít jí kompost. Kyselina citronová by měla napomoci rozkladu biologického materiálu a cukr v ní obsažený navíc přiláká hmyz. Ten se podílí na zpracování kompostu a degradaci jednotlivých vrstev materiálů přesně, tak jak potřebujeme.

Zkuste colou zalít kompost, podpoří nejen výskyt hmyzu Zdroj: Shutterstock.com / KaliAntye

I květiny se rády napijí

Zalévání colou, konkrétně azalek a gardénií, by také mělo přinést sladké plody, respektive květy. Zahradníci používající nápoj plný bublin na záhonech a pochvalují si účinky nápoje především u kvetoucích rostlin a keřů. Není potřeba velkého množství, spíš než o vláhu, jde o výživu rostlin jako u přihnojování.