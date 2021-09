Proč nalít Colu do kompostu: Zkuste to, rozhodně se to vyplatí!

Chcete se zbavit zbylých potravin a nevyužitých rostlinných částí efektivně? Dávejte je na kompost. Je to nejen užitečné, ale i ekologické. A vaše zahrada vám bude vzkvétat a „blahořečit". A pokud chcete, aby byl váš kompost co nejvýživnější, pomocníkem vám bude překvapivě i cola. Zkuste to!

Kompostování proměňuje rostlinný odpad v nenahraditelnou a optimální výživnou půdu, kterou můžete využít k pěstování pokojových květin, ale také jako hnojivo pro rostliny v celé zahradě.

Kdo nemá kompost, jako by nežil

Kompost je v současné době neodmyslitelnou součástí každé zahrady. Jedná se vlastně o malou domácí skládku organického odpadu a současně přípravy přírodního hnojiva, které podstatně přispěje ke zvýšení celkové úrody na vaší zahradě. Tlející hromada biologického odpadu je ve skutečnosti zárodkem vzniku nového života. Vše staré a nepotřebné se mění v materiál, který poskytne růst něčemu novému. Prostě přirozený koloběh přírody.

V dnešní době je kompostování velmi populární nejen pro majitele zahrad, ale věnují se mu i lidé žijící v bytech. Jestliže mezi ně ještě nepatříte, neváhejte a začněte. Budete mít dobrý pocit z prospěšného zužitkování domácího odpadu. A stojí to za to! Dočkáte se totiž kvalitního humusu. Jen dbejte na to, abyste do kompostu přidávali jen ty správné věci a suroviny, které mu prospívají.

V dnešní době je kompostování velmi populární nejen pro majitele zahrad, ale věnují se mu i lidé žijící v bytech. Zdroj: profimedia.cz

Cola - nápoj nebo parťák do zahrad a domácností?

Cola je jedinečný nápoj. Jistě si ho s chutí dá občas každý z nás, ale nic se nemá přehánět. Lidskému zdraví vlastně neprospívá. Je plný cukru, který ve vysokých dávkách není pro lidský organismus žádným přínosem, spíš naopak. A to je důvod společně s obsahem kyseliny fosforečné, proč je trnem v oku výživových poradců. Právě oni varují před jeho vyšší konzumací, protože zmíněná kyselina vyplavuje z těla vápník, což může podporovat vznik osteoporózy. Skvělým pomocníkem je však cola pro všechny domácí hospodyně a kutily. A to nejen pro obsah kyseliny fosforečné, ale také pro účinek "bublinek", tedy oxidu uhličitého a kyseliny citronové. Výborně odstraňuje mnohé nečistoty, dají se s ní leštit šperky, připálené nádobí, dá se použít k čištění vodního kamene či odstranění rezu s kovů i oblečení.

Zajímavé však je, že cola se dá skvěle využít i na zahradě, kde je naopak velmi přínosná a užitečná. A pro kompostování je učiněným zázrakem. Právě cukry, které obsahuje, podporují život mikroorganismů, které pomáhají kvalitnějšímu rozkladu kompostu. Proto se nebojte ji nalít i do kompostu, a to klidně jedenkrát do týdne. Vznikne vám blahodárný a bohatý humus, který prospěje celé vaší zahradě. Zároveň dokáže zahubit škůdce a je skvělou zálivkou pro rostliny, které vyžadují kyselou půdu. Prospívá obzvláště azalkám a mnozí ji využívají i pro papriky a rajčata. Obsažený fosfor je totiž pro některé rostliny velmi užitečný. Vždy však myslete na to, že je třeba nápoj před použitím pro květiny ředit. Stačí smíchat šálek nápoje v jednom litru vody. Připravenou tekutinou byste měli zalévat rostliny přímo ke kořenům, určitě ne na listy a plody. Také není dobré zvyšovat dávky, protože hrozí velké překyselení zeminy.

