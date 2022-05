Je nejvyšší čas na výsadbu cukety. Co udělat už nyní, aby úroda byla obrovská?

Cuketa je megaloman – když už se jednou chytne, pak plodí ve velkém. Co můžete dělat, aby se jí zrovna u vás na zahradě dařilo?

Hned úvodu musíte pochopit, že cuketa není troškař, co se týče místa. Jakmile si ji nastěhujete k sobě na pozemek, počítejte s tím, že tahle dáma ovládne velkou část záhonu. Ale nemusíte mít strach, její masivní zelené listy v kombinaci s obřími žlutými květy (později plody), působí zároveň okrasně.

Ideální dobou k sadbě je duben až květen, ale jsou i opozdilci, kteří cuketu vysazují v červnu. Sazenici si předpěstujete poměrně snadno. Stačí, když do kelímků nasypete substrát, vložíte semeno a pak provizorní květináč průběžně zaléváte. Během deseti dní by vám měla vyklíčit rostlinka. S jejím přesazením na zahradu se ale příliš neunáhlujte. Cuketa je citlivka a nemá ráda velké teplotní změny, proto si počkejte, až sazenička bude mít tři listy. Pak už je odolnější a může jít do světa…

Slunce, bezvětří a hnojivo...

Pro cuketu je nejvhodnější slunné stanoviště v závětří. Zhruba tři týdny předtím, než zeleninu vysadíte do záhonu, přikryjte zeminu černou fólií. Půda se tak příjemně prohřeje a teplomilné cukety se budou cítit jako v ráji. Nezapomeňte jim na uvítanou připravit i výživnou zeminu! Jednotlivé sazenice pak zasaďte v rozestupech 50 – 100 centimetrů od sebe, a každé z nich dejte do začátku pořádnou porci hnojiva.

Někteří zahradníci se s tím nepářou a vysadí zeleninu rovnou na kompost, kde se skvěle chytne. Ale najdou se i odvážlivci, kteří umístí jednotlivé sazenice do nádob. Rozpínavá cuketa se v nich bude trochu tísnit, ale pokud dostane nějakou oporu, po které se pak může plazit, bude i v květináči spokojená.

Sklízení plodů

Pokud chcete, aby vám cuketa dobře plodila, dopřejte jí každý týden porci hnojiva. Mladým cuketám vyhovují kapalná hnojiva. Ale jakmile se objeví první úroda, nasaďte speciální hnojiva pro plodovou zeleninu. Nezapomínejte ani na bohatou zálivku! Cuketa by měla začít plodit 60 – 65 dní po vysetí. Sklízí se plody, které mají délku 15 – 20 centimetrů. Při sbírání úrody používejte rukavice, aby vás ostré části rostlinky zbytečně neporanily. Stačí, když plod i se stopkou odříznete nožem a uložíte do chladu. V dobrém sklepě vám vydrží i několik týdnů.

Nepřátelé pod dohledem

Cuketa je poměrně odolná rostlina, kterou ale během horka může napadnout plíseň okurková. Projeví se jako šedý povlak na listech, které je potřeba okamžitě odstranit. Jako první pomoc zabírající fungicidy nebo přípravky na přírodní bázi (rostlinné oleje), které zvýší odolnost rostlinky proti plísni. Nejlepší prevencí proti neduhům je pro cuketu pravidelná zálivka, která ji činí odolnější a může se tak lépe bránit.

Okurková plíseň znamená pro cuketu hrozbu. Zdroj: Profimedia

Něco navíc…

Víte o tom, že cuketa pochází z tykve obecné, která roste ve střední Americe? Do Evropy se dostala díky některé z kolumbových výprav. Dnešní podoba cukety je vyšlechtěná v Itálii.

Název cukína vznikl z italského slova zucca – tykev.

V Čechách se cukety rozšířily v 80. letech 20. století.

Cukety obsahují vitaminy A, B, C a minerály (draslík a hořčík). Mají pozitivní vliv na srdce a tvorbu svalů.

Mezi nejoblíbenější druhy cuket patří ty se zelenou slupkou. Můžete ale pěstovat i cukety barevněšjí – pruhované, bílé nebo žluté. Novinkou je odrůda Tonda di Piacenza, které má kulaté plody.

