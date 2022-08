Cukety a dýně před plísní ochrání obyčejný zahradní odpad, který asi vyhazujete

Víte, jak ochránit cukety a další tykve před plísněmi? Preventivní opatření vašim roslinám pomohou a vy budete moci sklidit krásné a zdravé plody.

Ochraňte plody před plísněmi

Na záhonech, v nádobách, ale i na kompostu, kam často dýně a tykvovité rostliny vysazujeme, už se začínají nafukovat první plody. Cukety už je možné sklízet, zato na různé dýně si počkáme většinou až do podzimu. Ale například patisony z vlastní zahrádky už jste mohli mít i na talíři. Cukety, tykve a dýně jsou rostliny, které dělají radost především pro své velké a chuťově zajímavé plody, ale i svým téměř majestátním vzrůstem. Když se dlouhé šlahouny začnou po zahradě rozpínat, někdy to vypadá, jako by se po všem živém sápala nenasytná masožravka Adéla.

Tyto rostliny však mohou trpět známým neduhem, a to je plíseň. Plísně a padlí napadají nejen listy, kde se nejčastěji objevují jako první, ale také zbytky rostliny. Ovlivňují tak úrodu, a to nejen tím, že zpomalují vývoj plodů, ale nakonec rostlinu zlikvidují celou.

Padlí na listech dýně, cuket i dalších tykví je nepříjemný problém. Zdroj: profimedia.cz

Podložte zrající cukety a tykve

Proti plísním všeho druhu se můžete bránit nejen obezřetnou péčí. Rostliny nepřelévejte, zalévejte ke kořenům, a ne na list, vysazujte tak, aby byly vzdušné a nevznikala zákoutí, kde se hromadí vlhkost, mulčujte a rostoucí plody podložte.

Mezi materiály, kterými se hodí podložit plody, patří cokoli, co dokáže plod udržíte dál od půdy. Staré dlaždice, cihly, karton či jiné, byť odpadní materiály, které plodům zajistí sucho odspodu, jsou vhodné a rozhodně se nezdráhejte je použít. Využít můžete i zavadlou posekanou trávu, kterou nejspíš běžně vyhazujete. Podložit plody cuket a dýní je samozřejmě dobré především ve vlhkém počasí, ale vyplatí se to i preventivně.

Dýně budou zralé až za několik týdnů, už nyní je však můžete podložit. Zdroj: NataSnow / Shutterstock

Preventivní ochrana rostlin proti plísním

Jako prevence proti plísním se používá například domácí postřik z mléka. I zde je nutné vědět, jak funguje a jak jej správně aplikovat. Mléko totiž reaguje jen v dobrých světelných podmínkách. Postřik z vody a mléka v poměru 1:1 až 3:2 je nutné aplikovat každých deset ní a za jasného světla. Bílkovina obsažená v mléce má totiž mírné antiseptické účinky, jen pokud zareaguje se světlem. Pokud je však vaše rostlina již napadená, pak se rozhodně nešanujte sáhnout po něčem razantnějším.

Chytrá houba je k plísním nekompromisní

Prevencí proti plísním jsou různé postřiky, a to jak průmyslové chemikálie, tak postřiky na biologické bázi. Pokud máte možnost vyzkoušet je, neváhejte a směle do toho. Mezi nejzákladnější patří takzvaná chytrá houba. Jde o druh mykoparazitické řasovky, která napadá výhradně jiné houby, mezi které plísně a padlí rozhodně patří. Díky českému vědci Dášovi Veselému je tento fakt také potvrzen vědou, a proto se přípravky s chytrou houbou používají nejen jako postřik likvidující plísně na rostlinách, ale dnes jej lze koupit i v lékárnách a je používán k léčbě plísní na lidském tělem. Na cukety a tykve se používají i další biologické fungicidní přípravky a rozhodně také domácí postřiky, které jsou však o něco méně účinné a vyžadují pravidelné opakování v krátkých intervalech.